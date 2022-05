Blocco 181, Salmo diventa attore: “Esperienza traumatica, ma ora sto scrivendo il mio primo film”

La periferia di Milano, due gruppi contrapposti con due modi di vivere apparentemente inconciliabili e una storia d’amore a tre che cambierà completamente le dinamiche di tutto. Sono questi gli ingredienti di Blocco 181, la nuova serie di Sky prodotta con la supervisione musicale di Salmo, alla sua prima esperienza da attore.

Proprio quest’ultimo nel corso della conferenza stampa di presentazione ha annunciato la track list del disco che uscirà, ispirato proprio alla serie, dopo aver fatto il punto sulla sua prima esperienza da attore.

Salmo diventa attore per Blocco 181: “Un’esperienza traumatica”

“E’ stato traumatico” ha risposto secco Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, raccontando della sua prima esperienza da attore. Cantante, rapper, produttore musicale di successo, ha deciso di dare seguito all’incontro con Nils Hartmann di Sky partecipando alla produzione di Blocco 181 in qualità di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e anche attore.

Il rapper sardo infatti si è messo in gioco interpretando Snake, braccio destro di Lorenzo (Alessandro Tedeschi).

Nonostante sia stato difficile, Salmo ha apprezzato l’ambiente cinematografico nel quale vorrebbe continuare a lavorare su più fronti. Mentre è certa la produzione di una seconda stagione di Blocco 181, Salmo ha annunciato di aver iniziato a scrivere un suo film.

L’album

In questo album, del quale Salmo è direttore artistico, sono raccolte 11 tracce che si ispirano alla serie nate dalla collaborazioni di diversi artisti della scena rap e trap.

Tre di queste, “LOCO”, “M.S.O.M.” e “SOTTO VOCE” sono presenti in quattro episodi della serie, nei titoli di coda, insieme a “BLOCCO 181”, sigla di inizio di ogni puntata.

La tracklist

1) Salmo – 181 (prod. Drillionaire, Verano)

2) Guè – LOCO (prod. Sixpm)

3) Baby Gang – 9.19 (prod. Luciennn, Bobo)

4) Jake La Furia, Rose Villain – M.S.O.M. (prod. Night Skinny)

5) Ensi – EZ (prod. Luciennn)

6) Lazza – MI ANTHEM (prod. Salmo, Verano, Marco Azara)

7) El Dicy Boy & Isaias LM – PRENDELO (prod. Andry The Hitmaker, Verano)

8) Ernia – APRI (prod. Salmo, Luciennn, Verano)

9) Nerone – SICARIO (prod. Luciennn)

10) Noyz Narcos – SOTTO VOCE (prod. Night Skinny, Luciennn, Verano)

11) Salmo, Luciennn, Verano – “BLOCCO 181 – Title Track”

Blocco 181: la trama

La storia si sviluppa nella periferia di Milano. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che vivono in appartamenti abusivi e proteggono lo spaccio di cocaina locale, dall’altra parte invece ci sono i pandilleros della Misa, pronti a tutto per difendere la propria gang. E’ in questo contesto che si sviluppa il triangolo amoroso tra Bea, pandillera che cerca di emanciparsi dalla realtà nella quale è cresciuta, Ludo, festaiolo di buona famiglia, e Mahdi, uno dei ragazzi del Blocco.

Quando esce e dove vederlo

Blocco 181 sarà disponibile a partire dal 20 maggio su Sky e Now con due episodi a settimana.