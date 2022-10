Bianca Aleida Riefoli ha 26 anni ed è figlia del noto cantante Raf. Non ha seguito le orme musicali del padre, ma ama viaggiare e ama follemente l'arte

Bianca Riefoli, per chi non la conoscesse, è la figlia del noto cantante e cantautore Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli.

Bellissima, giovanissima e solare, Bianca Riefoli (detta Bibi) è stata tra gli ospiti del programma Emigratis di Pio e Amedeo: chi è la ragazza e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Bianca Riefoli: chi è la figlia di Raf

Bianca Riefoli, classe 1996, è nata a Roma e attualmente ha 26 anni.

Figlia del noto cantante Raf e di Gabriella Labate, Bianca Riefoli detta “Bibi”, è una ragazza molto solare, sorridente, oltre che bellissima. Il suo profilo Instagram è seguito da 13.6 mila persone ed è solita postare foto che la ritraggono in luoghi paradisiaci (mare, soprattutto) o in compagnia del fidanzato, che su IG si fa chiamare jorgem_m13.

Bianca Riefoli non è interna al mondo dello spettacolo e non ha seguito le orme del padre.

È una ragazza semplice che ama viaggiare, ama il mare, la moda, i social e l’arte. Dando una veloce occhiata al suo profilo, infatti, si può notare che nella bio la giovane ragazza ha inserito due rimandi ad altri due suoi profili: uno chiamato bibi.media, in cui parla di social media marketing e comunicazione postando contenuti in lingua inglese; e l’altro chiamato bibi.does.art, in cui Riefoli mostra le sue creazioni artistiche, tra tele, colori e voglia di sperimentare.

Nonostante non abbia seguito il percorso canoro del padre, sembra proprio che la creatività faccia parte di lei in forme sì differenti, ma pur sempre autentiche.

È molto affezionata alla famiglia, a papà Raffaele e a mamma Gabriella (identica a lei da sembrare quasi sorelle). Da poco, infatti, si è trovata a Campo Florido, Cuba, ripercorrendo le tappe salienti del matrimonio dei genitori. Su Instagram ha pubblicato anche la foto della chiesa dove questi ultimi, nel 1996, decisero di dirsi di sì: chissà che emozione! Sapevate che Bianca Riefoli ha anche un fratello? Ebbene sì, oltre a essere molto affezionata ai genitori, la giovane ragazza 26enne è molto stretta anche al fratello minore, Samuele Riefoli – in arte D’Art – (classe 2000). Quest’ultimo, a differenza della sorella, si è buttato a capofitto nel mondo della musica, in particolare nel rap, tanto da volere intraprendere sin da subito un percorso artistico tutto suo, slegandosi dal classico clichè “figlio d’arte” – “figlio di…”. La sorella è la sua prima sostenitrice, tanto da avere condiviso sul suo profilo Instagram il link del suo ultimo pezzo, Fragile.

Bianca Riefoli ospite a Emigratis di Pio e Amedeo

Bianca Riefoli è stata ospite di una delle puntate di Emigratis, il format realizzato dal duo comico Pio e Amedeo. Nella puntata andata in onda il 12 ottobre 2022 i due comici, in giro per Miami, Pig Beach e Los Angeles, hanno incontrato diversi personaggi del mondo della televisione e dei social, tra cui proprio la figlia di Raf.

Dopo un’abbondante colazione a casa dell’imprenditore Gianluca Vacchi, Pio e Amedeo si sono trovati costretti a trovare una nuova sistemazione. Pensierosi e in cerca di una soluzione, decidono quindi di incotrarsi proprio con Bianca Riefoli che, come sempre, si è mostrata sorridente e super carismatica tanto da affascinare il grande pubblico di Canale 5 che subito si è chiesto chi fosse.