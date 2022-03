Secondo indiscrezioni i figli di Silvio Berlusconi non avrebbero digerito facilmente la notizia delle sue “non-nozze” con Marta Fascina.

Silvio Berlusconi: i figli e le nozze con Marta Fascina

Silvio Berlusconi ha deciso di celebrare una sorta di non-matrimonio con Marta Fascina, la deputata con cui fa coppia fissa da quando ha detto addio a Francesca Pascale.

I due si sono promessi il loro reciproco amore con una cerimonia alla presenza di amici e parenti e per l’occasione hanno indossato le fedi e abiti eleganti (la “sposa” in bianco come per una cerimonia ufficiale).

Secondo i rumor in circolazione i figli del Cavaliere gli avrebbero però impedito di convolare davvero a nozze con Marta Fascina che, in quel caso, sarebbe diventata un erede a pieno titolo del generoso patrimonio di Silvio Berlusconi.

Sia Piersilvio che Marina Berlusconi si sarebbero dunque opposti alla cerimonia e sembra – secondo indiscrezioni – che per questo motivo non fossero presenti all’evento.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Quando la notizia della cerimonia ha iniziato a circolare Silvio Berlusconi ha smentito che si sarebbe trattato di un vero e proprio matrimonio.

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio.

Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”, aveva fatto sapere il cavaliere.