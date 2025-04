Il ritorno di Belve: un talk show che non delude mai

Il programma cult Belve, condotto da Francesca Fagnani, è tornato in onda su Rai2, portando con sé una ventata di freschezza e interviste che promettono di essere esplosive. Dopo una pausa forzata per dare spazio a contenuti dedicati a Papa Francesco, il talk show riprende il suo corso, pronto a svelare storie e segreti dei suoi ospiti. La prima puntata, andata in onda il 29 aprile, ha visto la partecipazione di nomi noti come Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs.

Interviste senza filtri: il format vincente di Belve

La formula di Belve rimane invariata, ed è proprio questa la sua forza. Con la consueta domanda “che belva si sente?”, la conduttrice si immerge nel mondo dei suoi ospiti, cercando di raccontarli senza filtri. La prima puntata ha riservato momenti di grande intensità, a partire dalle rivelazioni di Sabrina Impacciatore, che ha parlato della sua esperienza di vita e delle sue emozioni più profonde. La sua sincerità ha colpito il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità.

Momenti di sincerità e rivelazioni sorprendenti

Nathalie Guetta, nota per il suo ruolo di Natalina in Don Matteo, ha condiviso le sue riflessioni sulla carriera e sulla vita. Con un tono ironico e diretto, ha dichiarato: “Prima di morire vorrei cacciare la belva che è in me”. Le sue parole hanno rivelato un desiderio di libertà e di espressione, lontano dagli stereotipi che spesso la circondano. La Guetta ha anche accennato a un pensierino su Raoul Bova, aggiungendo un tocco di leggerezza e divertimento alla conversazione.

In questa nuova stagione, Belve non si limita a interviste tradizionali, ma introduce anche un elemento musicale con la presenza di Serena Brancale, che porterà la sua interpretazione di brani iconici. Con cinque puntate in programma e la promessa di uno spin-off dedicato alla cronaca, il talk show si prepara a conquistare il pubblico con storie avvincenti e momenti di grande emozione.