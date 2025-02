Capelli luminosi e sofisticati

La 75° edizione del Festival di Sanremo 2025 ha portato sul palco una bellezza che ricorda i fasti di un tempo, con capelli lucidi e make up che esaltano i lineamenti. Le protagoniste della prima serata, come Gaia, Noemi ed Elodie, hanno sfoggiato look che richiamano l’eleganza delle dive d’altri tempi. I capelli lunghi e lucenti sono stati il filo conduttore di queste apparizioni, con stili che spaziano dal liscio impeccabile di Gaia, caratterizzato da una riga centrale geometrica, alle onde hollywoodiane di Noemi, che ha scelto un rosso tiziano per la sua chioma.

Il trucco: un gioco di luce e naturalezza

Il trucco ha seguito la stessa filosofia di bellezza, puntando su nuance naturali e luminosità. Gaia ha optato per un make up nude, realizzato con prodotti Lancôme, che ha esaltato il suo incarnato glowy e le labbra luminose. La make-up artist Greta Giannone ha dichiarato di aver voluto un look fresco e giovane, capace di catturare la luce. Anche Giorgia ha scelto toni rosati per esaltare le sue gote, mentre Elodie ha puntato su un eyeliner nero abbinato a un tocco di argento, creando un contrasto affascinante con il resto del trucco minimale.

Hair styling audaci e innovativi

Non solo le donne, ma anche gli uomini hanno osato con i loro hairstyle. Jovanotti ha sfoggiato una chioma mossa sapientemente sagomata, mentre Tony Effe ha sorpreso tutti con un look old style, “impomatato” e affascinante. Francesca Mesiano dei Coma_Cose ha portato sul palco un pixie cut ispirato a Liza Minnelli, con ciuffi laterali che richiamano gli anni Settanta. Questo mix di stili e audacia ha reso la prima serata di Sanremo 2025 un vero e proprio spettacolo di bellezza e creatività.

Il trend del wet look

Un altro tema ricorrente è stato il wet look, che ha dominato gli hairstyle. Serena Brancale ha scelto un taglio corto platino tirato completamente indietro, creando un effetto bagnato perfetto per il palcoscenico. Questo stile, unito a gel e brillantine, ha conferito un’aria di freschezza e modernità ai look presentati. La bellezza al Festival di Sanremo 2025 non è stata solo un omaggio al passato, ma anche una celebrazione della creatività contemporanea, dove ogni artista ha potuto esprimere il proprio stile unico.