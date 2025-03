Un’intervista rivelatrice

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, è tornata in tv su Nove e ha colto l’occasione per aprirsi in una lunga intervista a La Repubblica. In questo incontro, Belen non si limita a parlare della sua carriera, ma affronta anche temi delicati legati alla sua vita personale e alla sua esperienza sui social media. La 40enne ha rivelato che suo figlio Santiago, quasi 12enne, ha chiesto di non essere più postato sui suoi profili social, una decisione che riflette la crescente consapevolezza dei rischi legati alla vita online.

La scelta di proteggere la famiglia

“Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più”, ha dichiarato Belen, sottolineando l’importanza di rispettare i desideri del proprio bambino. Questo gesto di protezione è emblematico di una madre che cerca di tutelare la privacy e la serenità del proprio figlio in un mondo dove la fama e l’esposizione possono diventare schiaccianti. La Rodriguez ha anche condiviso un momento di vulnerabilità, raccontando come gli attacchi degli hater possano colpire profondamente, specialmente in periodi di fragilità emotiva. “Cerco di non farmi ferire”, ha affermato, ma ha ammesso che a volte è difficile non sentirsi sotto scacco.

Il lato oscuro dei social media

La showgirl ha parlato anche delle esperienze negative che ha vissuto, come la necessità di cambiare numero di telefono a causa di uno stalker. “Ho denunciato, ma non si può fare molto”, ha detto, evidenziando una problematica attuale: la mancanza di controllo sui social media. Belen ha espresso la sua preoccupazione per i giovani, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni difficili senza gli strumenti necessari per difendersi. “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo”, ha sottolineato, invitando a una riflessione collettiva su come proteggere le nuove generazioni.

Un messaggio di speranza

Nonostante le difficoltà, Belen ha anche parlato di come la sua famiglia e il supporto dei suoi cari siano fondamentali per affrontare le sfide quotidiane. La sua storia è un invito a riflettere su come gestire la propria immagine e la propria vita privata in un’epoca in cui i confini tra pubblico e privato sono sempre più sfumati. La Rodriguez, con la sua sincerità e il suo coraggio, continua a ispirare molte donne, dimostrando che è possibile affrontare le avversità con grazia e determinazione.