Belen Rodriguez si racconta: la sua battaglia aperta contro la depressione nel 2025

Quando si parla di celebrità, si tende a pensare a vite perfette, illuminate da riflettori e successi. Eppure, dietro il glamour, si nascondono storie di fragilità e resilienza. È proprio questo il caso di Belen Rodriguez, che dopo un periodo di silenzio ha deciso di aprirsi, parlando apertamente della sua esperienza con la depressione. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl argentina ha condiviso come questa sfida l’abbia segnata profondamente, non solo nella vita privata ma anche nella carriera.

Un momento di pausa necessaria

Per mesi, Belen è scomparsa dai radar, lasciando fan e media a interrogarsi sulle sue condizioni. Quando è tornata, lo ha fatto con una sincerità disarmante: “Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene”. Questa dichiarazione segna la prima volta in cui affronta pubblicamente quel periodo difficile, culminato in un ricovero alla fine del 2023. Non è stata una caduta improvvisa, ma il risultato di anni di pressione, fama e l’eterna ricerca della perfezione.

Il peso della fama

Belen ha rivelato che non ha mai avuto un sostegno adeguato, sottolineando: “Non sono mai stata la ‘fidanzata di’”. Queste parole risuonano con una forza incredibile, rivelando quanto peso si porti addosso quando si è costantemente sotto i riflettori. Il suo ritorno in TV, avvenuto a gennaio 2025, rappresenta un nuovo inizio. Con una nuova consapevolezza, dice: “Il lavoro mi è mancato come l’aria, perché ti fa sentire utile”. Ma ora affronta tutto con una prospettiva diversa, meno impulsiva e più centrata.

La depressione: un argomento serio

Nell’intervista, Belen non minimizza la sua esperienza, parlando della depressione come di una vera e propria malattia riconosciuta. “Non faccio la vittima, sono una che si prende sempre le proprie colpe”, spiega, mostrando una maturità sorprendente. La sua carriera, da un lato, è stata una salvezza, dall’altro un peso. Ha iniziato da zero e ha costruito il suo impero con fatica. “Sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo”, dice, e nelle sue parole si percepisce il sacrificio e la determinazione.

Il mondo dello spettacolo e la sua brutalità

Belen non ha paura di raccontare come il mondo dello spettacolo, con i suoi ritmi frenetici e le aspettative irraggiungibili, possa logorare anche le personalità più forti. A quasi quarant’anni, ha scelto di rallentare, di dare priorità a ciò che conta davvero. “Faccio poche cose di pancia”, confessa, lasciando trasparire un desiderio di autenticità e un approccio più gentile verso se stessa.

Relazioni e famiglia

La showgirl non evita nemmeno di parlare della sua vita familiare, svelando una dinamica che spesso rimane nascosta. Riguardo alla sorella Cecilia, che sembrava aver avuto dei conflitti, Belen afferma con leggerezza: “Abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”. E quando menziona la futura nascita della nipotina Clara Isabel, il suo volto si illumina, rivelando l’importanza della famiglia e delle tradizioni.

Un’estate di nuove priorità

Per l’estate del 2025, Belen ha già in mente un piano diverso: niente più feste sfrenate o yacht da copertina, ma momenti di pura maternità con i suoi figli e le sue amiche in Sardegna. “Sarà un’estate materna”, dice, riflettendo su come la sua vita sia cambiata. Non è più la Belen di vent’anni fa, ma una donna con una nuova energia, più radicata e consapevole. Con un sorriso, chiude il suo racconto, dimostrando che, nonostante le tempeste, c’è sempre spazio per la luce e la rinascita.