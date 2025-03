Belen Rodriguez: un nuovo capitolo professionale

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, sta vivendo un momento di grande trasformazione nella sua carriera. Attualmente al timone dello show comico “Only Fun” su Real Time, Belen si sente finalmente riconosciuta nel suo ruolo di conduttrice. In un’intervista con Mia Ceran, ha affermato: “Oggi finalmente mi chiamano conduttrice”, un’affermazione che segna un importante passo nella sua evoluzione professionale.

Le critiche e le imitazioni: la verità di Belen

Nel corso degli anni, Belen ha dovuto affrontare numerose critiche e imitazioni, in particolare quella di Virginia Raffaele, che ha spesso preso di mira la sua figura. La Rodriguez ha dichiarato di non aver mai apprezzato l’interpretazione che Raffaele ha dato del suo personaggio, definendola “volgarotta”. “Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera”, ha commentato Belen, sottolineando che questo non è mai stato il suo modo di presentarsi. La showgirl ha spiegato che il termine ‘showgirl’ non la offende, anzi, lo considera un riconoscimento della sua versatilità nel lavoro.

Il rapporto con il passato e il futuro luminoso

Riflettendo sul suo passato, Belen ha accennato a un certo fastidio riguardo al modo in cui le donne nel mondo dello spettacolo vengono etichettate rispetto agli uomini. “A volte l’uomo riesce a essere poliedrico, ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ fatica”, ha affermato, evidenziando una disparità di trattamento. Nonostante le sfide, Belen sembra aver trovato una nuova serenità nella sua carriera attuale, affermando: “Ora mi trovo molto bene dove sto”. La sua avventura su Real Time/Nove continua, e i fan sono ansiosi di vedere come si evolverà il suo percorso.