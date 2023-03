Alla produzione del sequel di Beetlejuice forse c’è Brad Pitt e pare che Warner Bros stia continuando a lavorare al progetto. Che cosa sappiamo sul film? Scopriamo le anticipazioni principali.

Beetlejuice 2: c’è già una data di uscita ufficiale?

È il 1988 quando Beetlejuice – Spiritello porcello esce per la prima volta al cinema. Il film cult di Tim Burton è diventato un pezzo di storia e di cultura mondiale e l’attesa del sequel dura ormai da anni. Pensate che si è iniziato a parlare di Beetlejuice 2 già nel 2013, senza però arrivare mai a nulla di concreto. Solamente nell’ultimo periodo (e sono passati 10 anni) sono venute fuori piccole ma importantissime informazioni riguardo il film. A quanto pare, il primissimo ciack di Beetlejuice 2 arriverà verso la fine di maggio 2023 o al massimo verso l’inizio di giugno 2023 a Londra. Non ci sono maggiori informazioni a riguardo, perciò è impossibile ufficializzare la data di uscita del film: si attendono aggiornamenti.

Di che cosa parla il film? Trama di Beetlejuice 2

Non essendo ancora chiaro il quadro generale del film (pare che il budget si stia ancora definendo), è anche abbastanza difficoltoso riuscire a parlare della trama ufficiale di Beetlejuice 2. Verso il mese di ottobre 2022 il regista Tim Burton ha parlato del sequel, ma non si è sbilanciato troppo a riguardo, quindi i dubbi rimangono e la trama, ovviamente, non può essere ancora raccontata.

Il lungometraggio del 1988, per chi non lo sapesse, racconta di una coppia che perde la vita a causa di un incidente. I due protagonisti diventano fantasmi senza però accorgersene subito. Nella loro casa, messa in vendita dopo la loro morte, va ad abitare una famiglia che, però, suscita antipatia ai due fantasmi. Questi ultimi, non riuscendo a liberarsi della famiglia, decidono di affidarsi a un altro “spiritello”, conosciuto per la sua specialità di sbarazzarsi degli umani per offrire serenità totale agli altri amici fantasmi.

Il cast di Beetlejuice 2

Se ancora non esiste una trama, difficile che esista un cast, no? Tuttavia, nel mese di marzo 2023 sono usciti vari rumors secondo cui Beetlejuice 2 potrebbe vedere il volto di Jenna Ortega all’interno del cast. L’attrice, già associata a Tim Burton dalla serie Mercoledì di Netflix, potrebbe vestire i panni della figlia di Lydia, interpretata da Wynona Ryder nel film originale. Di recente, inoltre, è anche spuntato il nome di Johnny Depp, ma ancora non si ha certezza di nulla, perciò niente illusioni. Che tutti, Tim Burton compreso, stiano aspettando il “sì” di Jenna Ortega? Non possiamo saperlo, ma pare che qualcosa per Beetlejuice 2 si stia effettivamente muovendo. I fan affezionato al capolavoro di Burton del 1988, forse, avranno il sequel che da anni stanno aspettando.

Dove vedere Beetlejuice 2

Attualmente è impossibile affermare dove sarà disponibile la pellicola. Quello che è quasi certo, però, è che le piattaforme streaming più note e utilizzate non rimarranno escluse da un tale progetto.

Non ci resta che aspettare aggiornamenti e sperare che Beetlejuice 2 prenderà vita nel più breve tempo possibile.