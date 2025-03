Un amore che sboccia sotto il sole di Zanzibar

Negli ultimi giorni, i riflettori si sono accesi su Bebe Vio, l’atleta paralimpica che ha conquistato il cuore di molti con la sua determinazione e il suo spirito indomito. Recentemente, ha condiviso sui social la sua prima foto con il fidanzato Gianmarco Viscio, immortalando un momento di pura felicità durante una vacanza da sogno a Zanzibar. La schermitrice, 27 anni, ha descritto il suo soggiorno come un’esperienza in ‘modalità aereo’, un vero e proprio paradiso terrestre.

Un viaggio tra natura e avventure

La coppia ha trascorso dieci giorni in un contesto da cartolina, circondata da spiagge bianchissime e un mare cristallino. I follower di Bebe sono rimasti colpiti dalla bellezza dei luoghi e dalla dolcezza degli scatti condivisi. In uno dei video pubblicati, si può vedere un cuoco locale mentre prepara del pesce alla brace, con la scritta ‘Zanzibar’ ben visibile sulla sua maglietta. Questo viaggio non è stato solo un momento di relax, ma ha incluso anche un safari, probabilmente in Kenya, che ha reso l’esperienza ancora più memorabile.

Chi è Gianmarco Viscio?

Ma chi è il misterioso Gianmarco Viscio, il ragazzo che ha rubato il cuore di Bebe? Classe 1991, Viscio è un calciatore dilettante romano, noto per aver giocato come difensore nel George Best Team, una squadra di Serie B di calcio a 8. Nonostante la sua carriera sportiva, poco si sa della sua vita privata, il che ha suscitato curiosità tra i fan della schermitrice. La relazione tra i due è stata avvistata per la prima volta nel 2022, ma solo ora Bebe ha deciso di ufficializzarla, lasciando i suoi follower entusiasti e sorpresi.

La bellezza di questo amore, che si sviluppa tra viaggi e avventure, è un chiaro esempio di come la vita possa riservare sorprese inaspettate. La storia di Bebe e Gianmarco è un invito a credere nell’amore, anche nei momenti più inaspettati. Con il loro legame, i due dimostrano che la felicità può essere trovata ovunque, anche in un angolo remoto del mondo come Zanzibar.