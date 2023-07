Siete pronti? Il film più atteso dell’estate sta arrivando. Ebbene sì, stiamo proprio parlando di Barbie. Il debutto nelle sale cinematografiche è previsto per venerdì 21 luglio, ma sono ormai mesi che la pellicola è diventata letteralmente uno degli argomenti più discussi sul web: dai quintali di vernice rosa utilizzati per le riprese fino ad arrivare alla scelta dei protagonisti. Ed ora, ad infiammare il web arriva un’altra notizia: il film sarà vietato in Vietnam. Ma perché?

Barbie – il film, perché è stato vietato in Vietnam?

Dunque, stando a quanto riportano le indiscrezioni, il film è stato vietato in Vietnam per una specifica scena. Ma quale? Quando Barbie Punk mostra alla storica Barbie come andare nel mondo reale tramite una mappa colorata che contiene la Linea dei Nove Tratti. Si tratta di una linea con la quale si tratteggiano le rivendicazioni della Cina nel Mar cinese meridionale, un’area ricca di risorse che in molti Paesi orientali rivendicano, tra cui anche il Vietnam. Nel 2016, dopo un ricorso delle Filippine, un tribunale internazionale aveva respinto le rivendicazioni della Cina sul Mar Cinese Meridionale, dichiarando la Linea dei Nove Tratti come legalmente non valida. Ed è per questo che il Vietnam ha deciso di vietare la distribuzione nelle sue sale cinematografiche del film Barbie. Non a caso, in passato molti film hanno dovuto modificare scene in cui era presente la Linea dei Nove Tratti proprio per evitare censure. Tuttavia, la Warner Bros ha deciso di non eliminare quella scena all’interno del film, spiegando in una recente intervista che quella mappa è solo “il disegno di un bambino” e non c’è alcun valido motivo di censurarla.

Barbie – il film, trama e cast completo

La nuova pellicola racconta la storia della celebre bambola cacciata da Barbieland perché non abbastanza perfetta, quanto piuttosto un po’ eccentrica e non ben integrata nella comunità. La ragazza lascia così la sua casa e intraprende un’avventura nel mondo reale. Ed è proprio in questa nuova vita che realizza che la perfezione arriva da dentro non da fuori e che la chiave per la felicità sta nel credere in se stessi, liberi da qualsiasi irraggiungibile standard di perfezione. Decide così di tornare nella sua vecchia casa e salvare Barbieland. Il film è co-scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach. Tra i produttori invece troviamo Margot Robbie, Tom Ackerley di LuckyChap e Robbie Brenner di Mattel. Protagonisti nei ruoli di Barbie e Ken troviamo rispettivamente Margot Robbie e Ryan Gosling. Insieme a loro anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell e Alexandra Shipp. Nel nuovo film ci sarà anche la popstar Dua Lipa, che interpreterà la Barbie Sirena. Le aspettative sono altissime… non ci resta che aspettare per vedere il film più atteso dell’estate!