Un amore che ha sfidato il tempo

Barbara Lombardi, 48 anni, ha deciso di aprire il suo cuore in un’intervista a “Verissimo”, dove ha condiviso il profondo dolore per la perdita del marito, Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre scorso. La loro storia d’amore, durata dieci anni, è stata caratterizzata da momenti intensi e indimenticabili, ma anche da una battaglia contro una malattia devastante. La Lombardi ha descritto la loro relazione come un legame indissolubile, un amore che ha saputo resistere anche nei momenti più bui.

La lotta contro il tumore

La diagnosi di tumore al colon è arrivata nel 2022, durante un controllo preventivo. Barbara ha rivelato che la madre aveva avuto lo stesso problema, il che ha spinto Totò a sottoporsi a esami approfonditi. “Fu un colpo durissimo”, ha confessato, ricordando il momento in cui hanno ricevuto la notizia. Nonostante la gravità della situazione, Totò ha affrontato la malattia con coraggio, iniziando subito un percorso di radioterapia e chemioterapia. “Dopo i cicli di cura, sembrava che la malattia fosse regredita”, ha aggiunto, ma la lotta era ancora lunga e difficile.

Ricordi e promesse

Barbara ha condiviso anche i momenti più difficili, quelli in cui Totò ha mostrato segni di cedimento. “Non voleva partecipare a Pechino Express, ma gli dissi che doveva rimanere attivo per non lasciarsi sopraffare dalla malattia”. La forza di Barbara è stata fondamentale per Totò, che ha continuato a combattere fino all’ultimo. I giorni più bui sono arrivati nel settembre 2024, quando Totò è stato ricoverato in ospedale. “Non voleva che lo lasciassi nemmeno per un attimo”, ha raccontato, visibilmente commossa. La sua testimonianza è un inno all’amore e alla resilienza, un messaggio di speranza per chi affronta situazioni simili.

Un nuovo inizio

Dopo la scomparsa di Totò, Barbara ha vissuto un periodo di isolamento, chiudendosi in casa e lottando con la sua assenza. “Non riesco a camminare senza di lui”, ha confessato, ma ha anche espresso il desiderio di ritrovare il sorriso. “È la promessa che gli ho fatto prima che morisse”. La sua storia è un esempio di come l’amore possa superare anche le prove più dure, e di come sia possibile trovare la forza per andare avanti, anche quando sembra impossibile.