Un bambino in Texas è morto a soli 7 anni: prima viene denunciata la scomparsa, poi viene trovato morto in una lavatrice in garage. Aperta un'indagine.

Bambino di 7 anni trovato morto nella lavatrice

Orrore nello stato del Texas, nell’estremo sud degli Stati Unitid’America.

Il piccolo Troy Koheler, di soli sette anni, è stato prima denunciato come disperso, per poi essere trovato privo di vita proprio in casa. Il fatto macabro e altrettanto bizzarro è che il corpo dell’infante si trovava inerme all’interno della lavatrice.

È successo a Spring, città di circa 55mila abitanti non lontano da Houston: i suoi genitori adottivi avevano denunciato la sua scomparsa per poi di apprendere la tragica scoperta.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Dopo la denuncia e l’inizio delle ricerche è arrivata la scoperta shock: il piccolo Troy era in una lavatrice a carica dall’alto, nel garage della casa, morto. Non è chiaro se ci fosse acqua all’interno della lavatrice o se il coperchio fosse chiuso: la causa esatta della morte sarà stabilita dagli esami sul corpo della vittima.

Come rende noto il New York Post, sul caso è stata aperta un’indagine e ha confermarlo è stato lo stesso tenente dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris, Robert Minchew: «Non sappiamo cosa sia successo, ma abbiamo intenzione di scoprirlo».