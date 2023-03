Ballerina: lo spin-off di John Wick con Ana de Armas

Sapevate che Ana de Armas sarà la protagonista del nuovo film spin-off di John Wick? Un film di azione, un film thriller, una storia che sta lentamente prendendo vita e che non vede l’ora di farsi conoscere dal suo grande pubblico. Alla scoperta di tutti i dettagli sul film Ballerina.

Ballerina: quando esce lo spin-off di John Wick

Le riprese del nuovo film d’azione Ballerina sono iniziate ufficialmente nel mese di novembre 2022 a Praga. Non si ha ancora una data ufficiale di uscita del film, ma si presume che lo spin-off di John Wick possa uscire nel corso del 2023 o, al più tardi, nel 2024. Si attendono aggiornamenti a riguardo.

Di che cosa parla Ballerina? La trama del film

Ballerina racconta la storia di una giovane assassina (interpretata da Ana de Armas) in cerca di vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Si tratta dello spin-off di John Wick: cioè? Ballerina è ambientato tra gli eventi di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, quindi l’azione e il senso di vendetta saranno totalizzanti. In John Wick 3 il protagonista (Keanu Reeves) si imbatte in quella che potrebbe essere la ballerina protagonista o comunque è proprio in quel capitolo che si incontra tale personaggio.

Shay Hatten, sceneggiatrice del film, ha spiegato in un’intervista che tipo di collegamento hanno i due progetti cinematografici: Ballerina, dice Hatten, sarà ambientato durante gli eventi di John Wick 3 ed esplorerà proprio un nuovo personaggio che condivide origini simili a quelle di Wick, quindi famiglia, morte e vendetta, sostanzialmente. Hatten ha anche raccontato che la sceneggiatura iniziale di Ballerina era ambientata nelle Alpi svizzere, territorio mai apparso nel corso dei capitoli di John Wick. Pare inoltre che Ballerina sia un personaggio che ha frequentato la stessa accademia di danza classica di John. Insomma, attraverso gli occhi di questo nuovo personaggio il pubblico avrà modo di trovare risposte anche sul profondo mondo di John.

Il cast di Ballerina, lo spin-off di John Wick

All’interno di questo attesissimo spin-off ci sono attori e attrici molto noti all’interno del mondo del cinema. La protagonista è Ana de Armas, ma accanto a lei c’è ovviamente Keanu Reeves nel ruolo di John. Nel cast anche Gabriel Byrne, Norma Reedus, Anjelica Huston e tanti altri.

La regia di Ballerina è affidata a Len Wiseman, personalità che ha diretto la serie-tv Swamp Thing e Lucifer. La sceneggiatura è invece affidata a Shay Hatten.

Infine, ma non per importanza, pare che la protagonista Ana de Armas abbia voluto fortemente anche la presenza di Emerald Fennell allo script.

Ana de Armas: Ballerina sarà il mio ultimo film d’azione

A quanto pare l’attrice Ana de Armas ha rivelato che Ballerina, lo spin-off di John Wick, sarà il suo ultimo film d’azione per un po’ di tempo. Il motivo di tale scelta risiederebbe nel suo obiettivo di riuscire a ottenere un numero maggiore di ruoli drammatici, come il caso di Blonde, film che racconta la vita della grande Marilyn Monroe.

Intanto al cinema sta per arrivare anche John Wick 4: il quarto capitolo del film arriva nelle sale il 23 marzo 2023.