Avatar 2: chi è il costumista?

Senza dubbio Avatar 2 si fa notare come il primo anche per la sua estetica. Ecco da chi è realizzata.

Tornare a raccontare la storia di Avatar dopo il successo del primo film e i tre Oscar vinti poteva essere un rischio ma Avatar 2 – La via dell’acqua, film del regista canadese James Cameron, sembra essere stato all’altezza del compito.

Si parla molto della pellicola e del ritorno di Avatar sul grande schermo, ma quel che ancora una volta colpisce è l’estetica che caratterizza il film.

Dagli effetti speciali, alle ambientazioni senza trascurare i costumi, Avatar costituisce uno spettacolo a tutto tondo. E dietro tale spettacolo c’è il lavoro di moltissime persone, davanti e dietro le macchine da presa.

Avatar 2: chi è Deborah Scott?

Ancora una volta la costumista è stata Deborah Scott: si tratta di una costumista statunitense molto nota nel settore, tanto da aver vinto l’Oscar per il suo lavoro con Titanic.

L’abbiamo però vista all’opera in moltissimi altri film come The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, Transformers – La vendetta del caduto, Sotto il cielo della Hawaii, Transformer 3 e ovviamente nel primo film di Avatar.

Ma accanto a lei Deborah Scott per questa seconda avventura nella storia di Cameron ha deciso di affiancarsi a un giovane talento italiano… scopriamo di chi si tratta.

Avatar 2: chi è Christian Cordella?

Deborah Scott ha infatti ingaggiato per Avatar 2 il giovane Christian Cordella è un concept designer che ha senza dubbio alle spalle una lunga tradizione di famiglia nel mondo della creatività. Infatti viene da ben otto generazione di stilisti importanti… possiamo dire che l’estetica ce l’ha nel sangue. Christian è figlio, infatti, dello stilista Pino Cordella, di Lecce, e fratello di Manuel e Karol, che dirigono un istituto di moda che porta il loro stesso cognome.

Nato a Lecce l’11 marzo 1973, il designer vive a Los Angeles ormai da vent’anni e proprio lì è riuscito a costruire una carriera costellata di soddisfazioni, collaborazioni e produzioni importanti. Il talento salentino ha infatti lavorato a tantissimi film noti a tutti: parliamo di Jumanjii 1 e 2, Maleficent 2, IT, X-men The Dark Phoenix, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Animali fantastici, Avengers Infinity war,Fast and Furious 7, G.I. JOE 2, Hansel and Gretel, Witch Hunters, Cowboys & Aliens, Captain America: il primo vendicatore, Thor Ragnarok, Spiderman Homecoming, Star Trek Beyond, Captain America: civil war, Jurassic World, Mangia prega, ama, Iron Man 2, Top Gun Maverick e Black Panther: Wakanda forever.

Ma non finisce qui, sebbene la lista sia già impressionante: Christian è infatti costumista anche per alcuni parchi a tema famosissimi, come Disneyworld, Sea World e gli Universal Studios situati ad Orlando. La sua impronta in Avatar 2 è stata così tanto apprezzata che Christian è stato riconfermato anche per i prossimi capitoli della saga di cui sappiamo sono stati già confermati un terzo, un quarto e addirittura un quinto film.

Un’enorme soddisfazione, per lui, che ha dichiarato di essersi trovato benissimo con il team di lavoro di Avatar e di aver tratto, come sempre, una grande gioia dal lavoro svolto. Ha detto infatti: “Ogni film mi dà un’emozione sempre nuova e diversa, forse perché è questo quello che ho sempre sognato sin da bambino”.