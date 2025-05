Un viaggio nella maternità

Aurora Ramazzotti, nota influencer e conduttrice, ha recentemente condiviso le sue esperienze di maternità durante un’intervista nel podcast “Non lo faccio x Moda”. La giovane madre, che ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, due anni fa, ha parlato apertamente delle sfide e delle gioie che ha vissuto in questo nuovo capitolo della sua vita. “Cerchiamo di tenere viva una parte della nostra vita che è solo nostra”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra la vita familiare e quella di coppia.

Le sfide della gravidanza

Durante l’intervista, Aurora ha rivelato che la gravidanza non è stata un percorso facile. “La gravidanza è stato un periodo tedioso, all’inizio non bene, poi bene, e di nuovo malissimo”, ha confessato. Ha anche parlato delle difficoltà psicologiche che ha affrontato, in particolare quando la notizia della sua gravidanza è stata divulgata prima che avesse avuto la possibilità di condividerla con le sue amiche. Questo ha creato tensioni interne, rendendo l’esperienza ancora più complessa. “Stavo male fisicamente e quindi non riuscivo a godermela”, ha aggiunto, riflettendo su come la sua vita sia cambiata radicalmente con l’arrivo del bambino.

Il supporto di Goffredo Cerza

Un aspetto fondamentale della vita di Aurora è il supporto del suo compagno, Goffredo Cerza. La coppia, insieme da nove anni, ha trovato un nuovo equilibrio dopo la nascita di Cesare. “Goffredo è un papà fantastico, ma devo dire che lo sapevo altrimenti non mi sarei imbarcata in questa avventura”, ha affermato Aurora, lodando il suo partner per il suo impegno e la sua dedizione. La Ramazzotti ha sottolineato come il lavoro di squadra sia migliorato notevolmente da quando è arrivato il bambino, evidenziando l’importanza della comunicazione e della complicità nella loro relazione.

Il ruolo dei nonni

Infine, Aurora ha parlato del ruolo dei suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, come nonni. “Come nonni sono molto affettuosi, Cesare ruba il cuore di tutti devo dirlo”, ha detto, ma ha anche espresso il suo dispiacere per il fatto che non possono essere presenti come vorrebbe. “Mi fa soffrire, però non è una cosa volontaria, è così e basta”, ha concluso, evidenziando come la sua famiglia si sia organizzata per affrontare le sfide della genitorialità, incluso l’assunzione di una tata per aiutare nella cura del bambino.