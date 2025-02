Scopri come è iniziata la storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, tra colpi di fulmine e genitorialità.

Un colpo di fulmine sui social

Aurora Ramazzotti, figlia della celebre Michelle Hunziker e del noto cantante Eros Ramazzotti, ha recentemente condiviso un aneddoto affascinante riguardo alla sua storia d’amore con Goffredo Cerza. La giovane, oggi 28enne, ha rivelato di aver provato un immediato interesse per Goffredo quando lo vide per la prima volta in una foto sui social media. Questo incontro virtuale ha segnato l’inizio di un legame che si è poi sviluppato nel tempo.

Il primo incontro e le insicurezze

Nel corso del podcast “BSMT”, Aurora ha confessato di aver pensato che Goffredo fosse “troppo” per lei. Ricorda di averlo notato sulla pagina Facebook di un’amica, Sara Daniele, e di aver subito desiderato di conoscerlo. “Lo voglio”, ha dichiarato, sottolineando quanto fosse affascinante e muscoloso. Tuttavia, all’epoca, Aurora si sentiva insicura e credeva di non essere all’altezza di un ragazzo così attraente. “Era irraggiungibile”, ha ammesso, raccontando di averlo osservato da lontano per un lungo periodo.

Il destino li riunisce

Le strade di Aurora e Goffredo si sono incrociate nuovamente qualche anno dopo. La prima volta che si sono visti risale al periodo tra il 2012 e il 2013, ma il vero incontro è avvenuto solo dopo che Aurora si era lasciata con il suo precedente fidanzato. “Subito è scattato qualcosa”, ha raccontato, anche se Goffredo era ancora in una relazione. Dopo alcuni mesi, Goffredo ha fatto il grande passo, chiedendo ufficialmente ad Aurora di stare insieme. Da quel momento, la loro storia d’amore è fiorita, portandoli a vivere insieme a Milano con il loro bambino, Cesare.

La genitorialità e l’equilibrio di coppia

Essere genitori ha inevitabilmente cambiato le loro vite, ma Aurora ha espresso la sua gratitudine per l’equilibrio che sono riusciti a trovare come coppia. “La vita di coppia cambia necessariamente, però mi sento fortunata che siamo riusciti a trovare un equilibrio anche noi”, ha dichiarato con orgoglio. Inoltre, ha elogiato Goffredo, definendolo un “grande papà” e sottolineando quanto sia importante per lei avere un compagno presente e affettuoso.

Un amore che cresce

La storia d’amore tra Aurora e Goffredo è un esempio di come le relazioni possano evolversi nel tempo, superando insicurezze e sfide. La loro connessione, nata da un semplice colpo di fulmine sui social, si è trasformata in un legame profondo e significativo, arricchito dalla gioia della genitorialità. Con il piccolo Cesare, la coppia sta costruendo una vita insieme, piena di amore e supporto reciproco.