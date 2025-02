Scopri come Astra Make-Up si espande con la nuova Sales Director per la Spagna.

Astra Make-Up: un marchio di bellezza in espansione

Astra Make-Up, un’azienda con sede a Todi, è un esempio di come la passione per la bellezza possa trasformarsi in un marchio di successo a livello internazionale. Fondata nel 1988 dal chimico farmacista Giuliano Settimi, l’azienda ha saputo conquistare il mercato con prodotti innovativi e di alta qualità. Con oltre 35 anni di esperienza nel settore, Astra Make-Up è oggi presente in più di 50 paesi e ha registrato ricavi superiori ai 35 milioni di euro. La recente nomina di Lola Serrano Segovia come nuovo Sales Director per la Spagna segna un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione dell’azienda.

Il profilo di Lola Serrano Segovia

Lola Serrano Segovia porta con sé un bagaglio di esperienza significativo nel settore beauty e makeup. Prima di unirsi ad Astra Make-Up, ha trascorso 25 anni in Procter & Gamble, dove ha ricoperto il ruolo di Sales Key Account Manager. La sua esperienza e competenza nel gestire relazioni con i clienti saranno fondamentali per rafforzare la presenza del marchio nel mercato iberico. Con la sua leadership, Astra Make-Up mira a consolidare la sua posizione e a raggiungere nuovi traguardi in Spagna, un mercato strategico per l’industria della bellezza.

Una storia di successo e innovazione

La crescita di Astra Make-Up è il risultato di una visione imprenditoriale chiara e determinata. Simone Settimi, attuale direttore generale e figlio del fondatore, insieme alla moglie Lucia Menghella, amministratore delegato, ha saputo guidare l’azienda verso l’innovazione e l’espansione internazionale. La loro capacità di adattarsi alle tendenze del mercato e di anticipare le esigenze dei consumatori ha permesso al marchio di rimanere competitivo in un settore in continua evoluzione. Astra Make-Up non è solo un marchio di cosmetici, ma un simbolo di qualità e creatività che continua a ispirare donne in tutto il mondo.

Il futuro di Astra Make-Up

Con la nomina di Lola Serrano Segovia e una strategia di espansione ben definita, Astra Make-Up è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. L’azienda si propone di esplorare ulteriormente i mercati europei, sudamericani, mediorientali e asiatici, portando la sua gamma di prodotti a un pubblico sempre più vasto. La sfida sarà quella di mantenere l’eccellenza e l’innovazione che hanno caratterizzato il marchio fin dalla sua nascita, continuando a soddisfare le aspettative delle consumatrici moderne.