Per le vostre faccende domestiche, sono diversi gli elettrodomestici da usare. Tra questi, uno di quelli da usare e di cui è impossibile fare a meno è l’aspirapolvere senza sacco, un elettrodomestico molto utile di cui sono diversi i modelli in offerta. Vediamo quale scegliere.

Aspirapolvere senza sacco

Fino a pochissimo tempo fa, erano considerati una novità sul mercato, mentre oggi sono presenti quasi in ogni casa e molto diffusi sul mercato. L’aspirapolvere senza sacco è un elettrodomestico che fornisce notevoli benefici e vantaggi a coloro che decidono di usarlo. Innanzitutto, permettono di risparmiare e hanno una maggiore potenza di aspirazione dal momento che possiedono un motore molto più potente rispetto ai modelli tradizionali e classici.

Il sacco in questo tipo di aspirapolvere è importante in quanto permette sia di trattenere lo sporco, ma funge anche da filtro per l’aria, trattenendo le polveri. Sono diversi i consumatori a prediligere e usare un aspirapolvere senza sacco, quindi con un serbatoio che è possibile svuotare e i filtri lavabili. In questo modo si risparmia sui costi di gestione.

Optando per un aspirapolvere senza sacco, si usa un contenitore in plastica traspirante molto più facile da usare per le operazioni di svuotamento e pulizia. Sono modelli che sfruttano la tecnologia ciclonica e multiciclonica generando un vortice d’aria che porta ad aumentare la potenza del motore e raccogliere più polvere possibile. In alcuni modelli è possibile pulire il filtro, anche dopo mesi che state usando l’aspirapolvere senza sacco.

Ci sono poi alcuni modelli che non sfruttano la tecnologia ciclonica, ma usano un filtro che va diretto nel contenitore e che bisogna pulire con una certa frequenza.

Aspirapolvere senza sacco: modelli

Sono degli elettrodomestici di cui sono diversi i modelli a disposizione sul mercato. Si va dalle tipologie classiche ed evolute a quelle più semplici ed economiche. Tra i modelli a disposizione, vi sono gli aspirapolvere a traino che sono l’ideale per le grandi pulizie, molto capienti e potenti, oltre a possedere la maggior parte delle funzioni e degli accessori inclusi.

Sono un tipo di aspirapolvere che si adatta molto bene alle grandi superfici e alcuni modelli sono dotati di sistemi con filtro ad acqua. Un altro modello sono le scope elettriche con filo, elettrodomestici molto usati e potenti. Sono indicati per le case medio grandi e hanno una potenza molto elevata evitando il pensiero dell’autonomia della batteria.

In questa tipologia di aspirapolvere senza sacco, si trovano anche i robot lavapavimenti che, non solo lavano il pavimento, ma aspirano anche senza l’ausilio del sacco. Gli aspirapolvere senza filo sono un altro modello, molto leggero e comodo, adatto per le pulizie veloci e rapide. Sono modelli senza sacco e filo con una autonomia della batteria che ha una durata di due ore circa, anche se dipende dall’uso che ne fate.

I robot aspirapolvere sono elettrodomestici senza il sacco e hanno una capacità di serbatoio nettamente inferiore ai modelli precedenti. Inoltre, a differenza delle altre tipologie, permettono di svolgere le varie faccende domestiche mentre voi siete occupati in altro, magari cucinate o vi rilassate.

Aspirapolvere senza sacco Amazon

Come si è potuto vedere, sono diversi i modelli di aspirapolvere senza sacco, ma se ne avete bisogno di uno per le pulizie della vostra casa e volete risparmiare, il sito di Amazon vi propone ottime offerte di cui approfittare. Se cliccate sulla foto potete verificare alcune di queste promozioni e informazioni in merito. Una classifica vi illustra i tre migliori prodotti che sono tra quelli maggiormente proposti e gettonati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Singer Eco Double VC3800

Un aspirapolvere perfetto per la casa senza il sacco che sfrutta la tecnologia ciclonica, molto potente e portatile. Un esclusivo 2 in 1 con soffiatore. Molto potente grazie ai suoi 700 watt e potete regolare la potenza a seconda dell’uso. Un modello ecologico che vi permette di risparmiare. Dotato di filtro HEPA che è lavabile in acqua. Molto silenzioso. Di colore verde. In vendita con il 20% di sconto.

2)Bosch BGC05AAA1

Un aspirapolvere a carrello senza sacco molto compatto e facile da usare grazie al suo design semplice e alla struttura leggera. Ha una ottima classe di efficienza energetica e un flusso di aria calibrato per raccogliere ogni traccia di sporco consumando pochissima energia. Un prodotto che è adatto alle persone allergiche e che ha pochissimi costi di manutenzione. Adatto sia per le pulizie su legno che superfici dure. Molto facile da estrarre e svuotare. Ha una capienza di 1.5 litri. Di colore viola. In vendita con il 45%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Rowenta RO2981EA

Un aspirapolvere a traino senza sacco che sfrutta la tecnologia ciclonica, dal design compatto, molto leggero. Adatto sia per la sporcizia, ma anche per rimuovere il pelo di animali. Ha una spazzola di aspirazione. Potete usarlo sia su tappeti che altre superfici. Elimina il 99.9% della polvere. Dotato di varie spazzole, per il pavimento, il parquet e anche la bocchetta per imbottiti. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con lo sconto del 26%. Disponibile in vari colori.

