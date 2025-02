Scopri come l'arte e la scienza si intrecciano nel progetto di Delle Donne per la Fashion Week 2025.

Un artista poliedrico tra scienza e creatività

Arturo Delle Donne, un nome che evoca un connubio unico tra arte e scienza, è un artista che ha saputo integrare la sua formazione accademica in biologia con la sua passione per la fotografia e la regia. Originario di Napoli e residente a Parma, Delle Donne ha dedicato la sua vita a esplorare la bellezza della natura e la sua biodiversità, creando opere che parlano di un dialogo profondo tra il mondo naturale e quello artistico.

Rifugio di Bellezza Naturale: un’installazione innovativa

La sua ultima creazione, “Rifugio di Bellezza Naturale”, è stata concepita per la Fashion Week 2025 e curata da Chiara Allegri. Questo progetto non è solo un’espressione artistica, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che trasporta i visitatori in un’oasi di pace nel cuore di Milano. Utilizzando capsule petri come simbolo scientifico, Delle Donne invita a riflettere sulla biodiversità e sull’importanza di preservare la natura. L’installazione diventa così un rifugio, un luogo dove il caos della vita quotidiana si dissolve, lasciando spazio alla contemplazione e alla riscoperta della bellezza naturale.

Un messaggio di sostenibilità e connessione

Il messaggio centrale dell’opera è chiaro: la biodiversità è fondamentale per la vita. Delle Donne sottolinea come ogni individuo viva immerso in un ecosistema complesso, anche all’interno delle proprie abitazioni. Collaborando con l’azienda di fitocosmesi Dolomia, ha creato un legame tra arte e scienza, dimostrando che la bellezza può derivare dalla natura e che i suoi elementi possono essere trasformati in prodotti di bellezza. La scelta di utilizzare capsule petri non è casuale; esse rappresentano la ricerca scientifica e il potere curativo della natura, un tema che Delle Donne esplora con passione.

La fotografia come mezzo di comunicazione

Oltre all’arte visiva, Delle Donne ha una profonda passione per la fotografia. Durante gli anni universitari, ha sviluppato un amore per la camera oscura, trasformando la fotografia in un veicolo di comunicazione. Per lui, ogni scatto è un modo per raccontare una storia, per esprimere una visione del mondo che va oltre l’apparenza. La sua esperienza nel mondo della moda gli ha permesso di esplorare ulteriormente questo aspetto, utilizzando l’abbigliamento come simbolo di comunicazione e identità culturale.

Un progetto in continua evoluzione

Attualmente, Delle Donne è impegnato in un progetto ambizioso chiamato “The Homo Sapiens”, che esplora il legame tra abbigliamento e identità culturale. Attraverso questo progetto, ha già analizzato 80 etnie nel mondo, con l’obiettivo di raccontare storie di donne attraverso i vestiti che indossano. La sua ricerca continua a espandersi, portando alla luce la ricchezza delle diverse culture e l’importanza di preservare la biodiversità, non solo in natura ma anche nelle tradizioni umane.