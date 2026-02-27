Arisa a Sanremo: come è nata la ponytail perfetta che ha dominato i social

Dietro la ponytail perfetta di Arisa a Sanremo ci sono una stylist visionaria, tecniche professionali di layering e capelli realmente curati; ecco come sono stati ottenuti

La discesa di Arisa dalla scalinata dell’Ariston non è passata inosservata: oltre all’abito e alla performance, i riflettori si sono accesi soprattutto sulla sua acconciatura. La ponytail lucida e tirata — una satinata “sleek” dalla finitura specchiata — è diventata il dettaglio più commentato sui social, tanto che dietro quel risultato c’è una piccola squadra di professionisti che ha curato ogni passaggio.

Il percorso per ottenere quel look è fatto di accorgimenti precisi. Si parte da capelli ben detersi e da prodotti che domano il crespo; poi si asciuga con spazzola per allineare la fibra e ottenere subito più brillantezza.

Il raccolto è basso, alla nuca, fissato con elastico e punti di ancoraggio nascosti per mantenere pulita la linea. A completare, una passata di piastra a temperatura controllata per lisciare la superficie e sigillare l’effetto lucido.

Dietro le quinte c’è un’idea stilistica chiara: meno è più. La stylist ha scelto linee pulite e proporzioni essenziali per valorizzare il viso di Arisa senza rubare la scena. Il risultato appare compatto e raffinato, una versione matura e sicura che funziona perfettamente sotto i riflettori.

Un piccolo dettaglio che ha fatto la differenza è il fermaglio metallico alla base della coda: un vero e proprio hair‑jewel dal sapore leggermente futuristico. Oltre a essere un elemento decorativo, è pensato per riflettere la luce e accentuare il movimento, contribuendo all’effetto scenico senza appesantire la coda. Posizione e angolazione del fermaglio fanno la differenza nel risultato finale.

Per arrivare a quella brillantezza “vetrificata” lo staff ha lavorato con il metodo del layering: sovrapporre prodotti con funzioni diverse — fissare, disciplinare, lucidare — seguendo un ordine ben preciso.

In pratica si è usato un gel a tenuta molto forte sulle radici per domare i baby hair e mantenere la superficie liscia, poi texture leggere e uno spray finale ultra‑gloss come top coat per sigillare il look senza privarlo di movimento.

La buona riuscita, però, non dipende solo dai prodotti: conta la condizione preventiva delle lunghezze. Capelli idratati e con cuticola integra riflettono meglio la luce e trattengono la piega senza diventare rigidi.

Per questo, a backstage non mancano trattamenti settimanali, maschere nutrienti e un termoprotettore prima dell’uso di phon e piastra. Anche un taglio che elimina le doppie punte aiuta a distribuire i prodotti in modo omogeneo e a ottenere quel finish specchiato.

Se volete provare a riprodurre la ponytail di Arisa a casa, ecco una sequenza pratica e realistica:

– Traccia una riga laterale netta e pettina le radici verso la nuca per definire la geometria. – Applica un gel a presa forte in quantità moderata, distribuendolo dal fronte verso la nuca per contenere i baby hair. – Asciuga con spazzola per allineare la fibra e dare lucentezza. – Raccogli la coda alla giusta altezza, fissa con un elastico resistente e nascondi il nodo con una ciocca o con un fermaglio metallico. – Passa la piastra solo dove serve e termina con uno spray lucidante.

Vantaggi: è un’acconciatura elegante, rende bene sotto luci intense e dura a lungo se eseguita con i prodotti giusti. Svantaggi: richiede capelli in buona salute e, se l’elastico è troppo stretto o si abusa di gel, può causare stress meccanico o appesantire le ciocche.

In ambito professionale la combinazione di strumenti a caldo a bassa temperatura e formulazioni filmanti è ormai pratica comune per ottenere lucidità duratura. Le marche proponongono linee studiate per diverse porosità: se i capelli sono molto porosi, conviene introdurre prima un trattamento idratante; se la fibra è compatta, bastano agenti filmanti leggeri. Un piccolo test su una ciocca è sempre consigliato prima dell’applicazione completa.

Guardando avanti, la tendenza è chiara: accessori metallici integrati e prodotti che mixano controllo e idratazione continueranno a emergere. Alla base di tutto resta però un principio semplice ma fondamentale: conoscere la propria fibra e applicare i prodotti nell’ordine giusto fa la differenza tra una coda qualunque e una ponytail da red carpet.