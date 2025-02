Dalla cura al make up, ecco come valorizzare il tuo sorriso con l'Arco di Cupido.

Cos’è l’Arco di Cupido?

L’Arco di Cupido è una piccola curva situata appena sotto il naso, che definisce il centro del labbro superiore. Questo dettaglio, spesso trascurato, gioca un ruolo fondamentale nell’armonia del viso e nella bellezza delle labbra. Negli ultimi anni, le labbra carnose e ben delineate, note come Russian Lips, sono diventate un trend molto richiesto nei centri di medicina estetica. Ma non è solo il filler a fare la differenza: anche il make up può esaltare questa zona in modo sorprendente.

La mitologia dietro l’Arco di Cupido

Il nome affascinante di questa zona deriva dalla mitologia greca. Secondo la leggenda, il dio Mercurio toccava le labbra dei nascituri per cancellare i ricordi delle loro vite precedenti, lasciando un segno arcuato simile all’arco che usava per scoccare frecce d’amore. Anche nella tradizione ebraica si narra di un angelo che, sfiorando le labbra dei bambini, cancellava i ricordi passati. Queste storie non solo arricchiscono il significato dell’Arco di Cupido, ma ne evidenziano anche l’importanza estetica e simbolica.

Come esaltare l’Arco di Cupido con il make up

Per valorizzare questa zona, è fondamentale mantenere le labbra sempre idratate. Utilizzare scrub per eliminare pellicine e irregolarità è il primo passo. Dopo aver idratato, applica un burrocacao per preparare le labbra al trucco. Per ridefinire la forma, un correttore può essere utile. La matita labbra, di una tonalità leggermente più scura della mucosa naturale, è essenziale per disegnare il contorno. Inizia dal centro del labbro superiore, tracciando una piccola croce e sfumando per un effetto naturale. Infine, applica il rossetto o il lucidalabbra per completare il look.

Il filler per labbra a cuore

Negli ultimi anni, il filler a base di acido ialuronico ha guadagnato popolarità per ottenere labbra a forma di cuore. Questa tecnica, nota come Russian Lips, si concentra sul contorno del labbro superiore, riempiendo e ridisegnando senza gonfiare eccessivamente. L’effetto è naturale e può durare da qualche mese fino a un anno. Tuttavia, è importante considerare che non tutte le forme del viso si adattano a questo trattamento. Su visi allungati o labbra molto sottili, l’effetto potrebbe non essere armonioso.

Post-trattamento: cura delle labbra

Dopo aver optato per il filler, la cura delle labbra è fondamentale. È consigliabile applicare impacchi di ghiaccio e utilizzare pomate a base di arnica o escina per ridurre eventuali gonfiori. È essenziale mantenere le labbra idratate, evitando di bere con la cannuccia e limitando alcol e fumo nei primi giorni. Inoltre, per almeno otto ore dopo il trattamento, è meglio evitare il trucco per prevenire possibili irritazioni.