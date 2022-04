Antonello Venditti in ospedale: cos’è successo

Antonello Venditti ha annunciato di trovarsi in ospedale per un problema alla vista e ha dichiarato che dovrà subire un piccolo intervento.

Antonello Venditti in ospedale

Attraverso i socail Antonello Venditti ha deciso di tranquillizzare i suoi fan e ha affermato di trovarsi in ospedale per un problema alla vista (noto come Pucker Maculare) per cui nelle prossime ore dovrà subire un piccolo intervento.

“Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”, ha dichiarato il cantante, che ha anche affermato che seguirà comunque la sua Roma anche se con un occhio solo.

Antonello Venditti: come sta

Il cantante ha assicurato di stare bene e ha affermato che grazie all’intervento dovrebbe risolvere il problema alla vista che, ormai da diverso tempo, non gli consente di vedere al meglio delle sue possibilità.

Il pucker maculare è una patologia dovuta a un’alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina. Il cantante ha dichiarato che a causa di questa patologia “vedrebbe tutto storto”. Una volta subito l’intervento Venditti dovrà trascorrere alcuni giorni con l’occhio bendato ma poi potrà lentamente tornare alla sua vita di sempre. In tanti tra i fan del cantante gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e incoraggiamento e non vedono l’ora di avere altre sue notizie.