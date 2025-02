La conduttrice svela il suo affetto per Gerry Scotti in vista del Festival.

Un ritorno atteso sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi della televisione italiana, si prepara a riaccogliere Antonella Clerici. La conduttrice, che ha già avuto l’onore di presentare la kermesse nel 2010, sarà co-conduttrice nella serata inaugurale accanto a Carlo Conti e Gerry Scotti. La sua partecipazione ha suscitato grande curiosità, soprattutto per le voci di una presunta rivalità con Scotti, conduttore di programmi simili su Canale 5.

Parole di stima per Gerry Scotti

In un’intervista recente, Antonella ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Gerry Scotti, sottolineando che non esiste alcuna rivalità tra di loro. “Con lui non avverto rivalità: come me è un lavoratore instancabile, fa milioni di cose, dal quotidiano al quiz. È una persona molto serena e paciosa, sulla mia stessa lunghezza d’onda”, ha affermato. Queste parole dimostrano non solo il rispetto professionale, ma anche un sincero affetto personale.

Critiche ai format poco originali

Nonostante la sua ammirazione per Scotti, Antonella non ha esitato a esprimere le sue opinioni sui format televisivi. Ha criticato apertamente la mancanza di originalità in alcuni programmi, come “Io Canto Senior”, che sembrano riproporre idee già viste. “Spero che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”, ha dichiarato. Questa franchezza è tipica della conduttrice, che non teme di dire la sua anche su questioni delicate.

Un look rinnovato per un grande evento

In vista del Festival, Antonella ha anche parlato del suo look, promettendo scelte stilistiche diverse rispetto al passato. “A 60 anni non posso vestirmi come una principessa Disney: stavolta ho giocato più sulla luce che sulle forme, i miei vestiti saranno luminosissimi”, ha rivelato. Questa dichiarazione riflette il suo desiderio di rimanere autentica e di adattarsi ai cambiamenti, sia personali che professionali.