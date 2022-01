Anna Tatangelo sposa Livio Cori? L’indizio

Mentre Gigi D’Alessio ha avuto il suo quinto figlio insieme a Denise Esposito, Anna Tatangelo sarebbe pronta a sposare Livio Cori, con cui l’amore è sbocciato in sala di registrazione.

Anna Tatangelo si sposa

Secondo indiscrezioni Anna Tatangelo sarebbe pronta a compiere il grande passo con il fidanzato Livio Cori.

Sembra infatti che la cantante di Sora sia stata avvistata con un vistoso anello di fidanzamento alla mano e quindi è possibile che presto lei stessa annunci i fiori d’arancio con il musicista, con cui l’amore è scoppiato un anno fa in sala di registrazione. Livio Cori ha già conosciuto il figlio che Anna Tatangelo ha avuto dalla sua precedente unione con Gigi D’Alessio, Andrea, e la stessa cantante in passato ha sottolineato quanto ci tenesse a sposarsi.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la rottura

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati all’inizio del 2020 e sembra che le cose tra i due non siano finite nel migliore dei modi. Qualche mese fa la cantante aveva commentato con acredine la notizia della gravidanza di Denise Esposito, affermando che lei e il figlio Andrea avessero saputo la notizia dalla televisione (e non direttamente da Gigi D’Alessio, come avrebbero voluto).

Anna Tatangelo: la vita privata

Nonostante la dolorosa rottura avuta col padre di suo figlio, oggi Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la felicità. Lei e Livio Cori fanno ormai coppia fissa da quasi un anno e la cantante non ha nascosto la sua alchimia con il cantante. I due annunceranno davvero presto le loro nozze? In tanti tra i fan del cantante sperano tanto di sì ma per il momento sui social tutto tace, e ai suoi fan non resta che attendere. Anna Tatangelo al momento vive a Roma insieme al figlio Andrea, ma non è escluso che lei e Livio Cori vadano presto a convivere.