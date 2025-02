Un’apertura di stile alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week ha preso il via con un evento che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda. La sfilata di Alberta Ferretti ha visto come protagoniste due delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano: Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Entrambe hanno presentato look che non solo riflettono la loro personalità, ma incarnano anche l’essenza della femminilità contemporanea.

Vittoria Puccini: eleganza e sensualità

Vittoria Puccini ha scelto un abito lungo total black, caratterizzato da un taglio a colonna che esalta la silhouette. L’apertura sulla schiena ha aggiunto un tocco di sensualità sofisticata, mentre la costruzione sartoriale impeccabile ha messo in risalto la sua figura con classe. Completando il look con décolleté nere a punta e gioielli discreti, l’attrice ha dimostrato di saper interpretare la moda con eleganza. Il suo beauty look, con onde morbide e un make-up luminoso, ha ulteriormente esaltato il suo fascino, rendendola una vera icona di stile.

Anna Foglietta: un mix di rigore e femminilità

Dal canto suo, Anna Foglietta ha optato per un completo dalle tonalità polverose, che unisce sofisticatezza e comfort. Il cappotto lungo, leggero e avvolgente, è stato abbinato a una camicia in chiffon semi-trasparente e pantaloni fluidi a vita alta, creando un perfetto equilibrio tra rigore sartoriale e femminilità. La maxi bag in pelle scura ha dato un tocco deciso al look, mentre la collana dorata con ciondolo vintage ha aggiunto un elemento di originalità. Anche il suo make-up delicato e l’acconciatura morbida hanno messo in risalto il suo fascino naturale, dimostrando la sua innata capacità di interpretare la moda con carisma.

La collezione Progressive Romantics di Alberta Ferretti

La sfilata ha presentato la collezione Progressive Romantics, firmata dal nuovo direttore creativo Lorenzo Serafini. Questa collezione ha reinterpretato il DNA della maison in chiave attuale, proponendo una femminilità eterea ma decisa. Le modelle hanno sfilato in abiti fluidi di chiffon, cappe che sfiorano la silhouette e completi mannish destrutturati, giocando con volumi e leggerezza. La palette cromatica ha visto predominare il nero profondo, il rosso acceso e le sfumature cipria, culminando in un magnifico abito da sposa in chiffon plissettato a mano, un vero omaggio all’eleganza senza tempo di Alberta Ferretti.

Con un’apertura così raffinata, la Milano Fashion Week promette di essere un evento indimenticabile, ricco di sorprese e innovazioni nel mondo della moda.