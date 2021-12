Anna Ferraioli Ravel ha dimostrato il proprio talento fin da subito, non appena è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, arrivando a vincere da esordiente numerosi premi. Anche il regista Sergio Rubini si è accorto delle incredibili doti mostrate dalla ragazza nella recitazione, tanto da volerla per il ruolo di protagonista femminile del suo film omaggio dedicato ai fratelli De Filippo.

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla biografia e la brillante seppur giovane carriera dell’attrice continuate a leggere questo articolo! La Ferraioli Ravel sembra essere molto riservata, ma possiamo comunque provare a conoscerla attraverso il suo impegno nel mondo della recitazione.

Chi è Anna Ferraioli Ravel

Riguardo alla vita privata di Anna Ferraioli Ravel non si hanno moltissime informazioni, non si sa per esempio se sia fidanzata, ma da quanto traspare dal suo profilo Instagram, sembra essere molto legata alla propria famiglia d’origine.

Quello che si sa per certo invece è che è nata a Salerno nel 1988 e che il suo esordio come attrice è avvenuto nel 2003, quando ha preso parte allo spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate”, celebre commedia scritta nel 1600 da Shakespeare. Nel 2012 Anna si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, continuando a recitare a teatro e seguendo diversi laboratori di recitazione per perfezionarsi in questa particolare arte.

Una volta conquistato il diploma inizia a farsi conoscere anche sul grande schermo, prendendo parte a diverse pellicole ma sempre interpretando piccoli ruoli. Nel suo curriculum artistico si notano infatti apparizioni in film diretti da registi del calibro di Carlo Verdone, Kim Rossi Stuart e Alessandro Genovese.

Il successo al cinema

Il primo ruolo da protagonista per Anna Ferraioli Ravel arriva nel 2018, per il film “Ci vuole un fisico” di Alessandro Tamburini, tratto dall’omonimo cortometraggio, girato proprio per il Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2013 e grazie al quale la stessa Anna Ferraioli Ravel ha vinto numerosi premi.

Un anno dopo infatti, la Ferraioli Ravel sbanca, letteralmente, conquistando diverse giurie e vincendo il Premio speciale come miglior attrice al Bridge Arts di Rostov. Si aggiudica anche il Premio come “migliore attrice rivelazione” al Festival Internazionale dei Castelli Romani e il Premio Migliore attrice emergente Carlo Delle Piane al Terra di Siena Film Festival.

Il ruolo da protagonista ne “I Fratelli De Filippo”

Nel 2020, Anna Ferraioli Ravel ottiene il ruolo di protagonista nel film “I Fratelli De Filippo”, diretto da Sergio Rubini. Per la pellicola omaggio al gruppo teatrale che ha reso grande il teatro italiano, l’attrice interpreta Titina De Filippo, sorella maggiore di Edoardo e Peppino anche lei celebre attrice.

Nel cast insieme ad Anna Ferraioli Ravel anche Giancarlo Giannini, Biagio Izzo, i giovani Mario Autore e Domenico Pinelli, la celebre Marisa Laurito, che deve il proprio successo anche alla compagnia teatrale dei fratelli De Filippo, Vincenzo Salemme, la promettente Marianna Fontana e i coniugi e attori Susy Del Giudice e Giovanni Esposito.