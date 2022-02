Tutti sanno che Elena Ferrante è l’autrice del romanzo “L’amica geniale”, poi diventato anche un’amatissima serie tv arrivata ormai alla terza stagione e diretta da Saverio Costanzo in cui hanno debuttato come attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Sono in tantissimi però ad essere convinti che in realtà quello di Elena Ferrante sia solo uno pseudonimo e che dietro questo si celi la vera identità di Anita Raja. Chi è? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Chi è Anita Raja

Stando alle poche informazioni che si hanno a disposizione, Anita Raja è la figlia di un magistrato napoletano e di un’insegnante di tedesco cresciuta in Germania ma di origini polacche, scapata alle persecuzioni messe in atto dai nazisti.

Oggi è legata a Domenico Starnone, scrittore e sceneggiatore anch’egli di origini napoletane.

Per quanto riguarda la sua professione invece, sappiamo che la Raja è una saggista e anche traduttrice non solo per gli stessi scritti del marito ma anche per altri autori tramite la casa editrice Edizioni E/O.

Il presunto legame con Elena Ferrante

Come dicevamo, secondo un’inchiesta portata avanti dal Sole24ore, quello di Elena Ferrante, acclamata autrice e penna di “L’amica geniale”, sarebbe solo uno pseudonimo dietro il quale si celerebbe appunto il nome di Anita Raja.

A legarle è anche la stessa casa editrice per cui lavora la Raja, che sarebbe poi la stessa che pubblica i libri della Ferrante. A tal proposito proprio la suddetta casa editrice sarebbe intervenuta dopo l’ennesima ipotesi sulla vera identità di Elena Ferrante, affidando la propria posizione al quotidiano “La Stampa” e consigliando di parlare di libri, senza speculazioni su eventuali autori misteriosi.

Un altro fattore che legherebbe Anita Raja ed Elena Ferrante comunque, risiederebbe nelle origini in comune: sarebbero infatti entrambe partenopee e a dare adito a queste illazioni pare siano stati anche presunti documenti finanziari e contratti immobiliari che legano i nomi delle due. Potrebbe quindi trattarsi di semplici coincidenze, o forse no.

Gli indizi che avrebbe lasciato Anita Raja tra i libri di Elena Ferrante

Chi è convinto che, dietro all’identità di Elena Ferrante si celi Anita Raja, ha trovato alcuni indizi che lo proverebbero proprio tra le pagine scritte dalla prima. Nino per esempio, ovvero il ragazzo di cui si innamora Elena de “L’amica geniale”, sarebbe appunto un vezzeggiativo con cui verrebbe chiamato il marito della Raja, Domenico.

Altri indizi sarebbero alcuni temi affrontati ne “L’amica geniale” inoltre, l’autrice si sarebbe ispirata a Christa Wolf, scrittrice tedesca di cui Anita Raja è traduttrice. Ancora una volta comunque potrebbe trattarsi di semplici coincidenze, dopo tutto Domenico è un nome comune, così come lo è il vezzeggiativo Nino e sono tantissimi gli autori che per scrivere le proprie opere letterarie si affidano all’esperienza di altri autori.

Il tweet misterioso

Ad alimentare ancora di più i dubbi di fan, giornalisti e semplici curiosi, è stato anche un tweet pubblicato nel 2016 in cui chi si spacciava per Anita Raja scrisse “Sì sono io Elena Ferrante, ma ora lasciatemi vivere in pace”.

Un tweet che si scoprì poi arrivare da un profilo falso, ma che aveva comunque ormai messo la pulce nell’orecchio di chi ha poi continuato a fare diverse ipotesi sull’identità di quest’ultima.