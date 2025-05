Animali domestici in aereo: nuove regole per viaggiare in cabina

Un cambiamento atteso per i viaggiatori

Negli ultimi anni, il trasporto di animali domestici in aereo ha suscitato un acceso dibattito. Molti proprietari di animali si sono trovati a fronteggiare la difficile scelta di lasciare i propri amici a quattro zampe a casa o affrontare il rischio di farli viaggiare in stiva, dove le condizioni possono risultare stressanti e pericolose. Con la nuova delibera dell’Enac, finalmente, si apre una nuova era per i viaggiatori che non vogliono separarsi dai loro animali durante i voli. A partire da ora, anche gli animali di peso superiore agli otto/dieci chili potranno viaggiare in cabina, a condizione che non superino il peso massimo consentito per un passeggero.

Le reazioni degli animalisti

La decisione dell’Enac è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni animaliste, che da tempo chiedevano un cambiamento nelle normative. Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha sottolineato come questa modifica rappresenti una risposta alle esigenze dei tempi moderni. Sempre più persone viaggiano con i propri animali, sia per motivi di lavoro che per piacere, e garantire loro un viaggio sicuro e confortevole è diventato fondamentale. La nuova normativa non solo migliora la sicurezza degli animali, ma dimostra anche un crescente rispetto per il loro benessere.

Le nuove regole in dettaglio

È importante notare che, sebbene siano stati eliminati i limiti di peso precedentemente in vigore, ogni compagnia aerea avrà la libertà di stabilire le proprie regole. Questo significa che i passeggeri dovranno informarsi in anticipo sulle politiche specifiche delle compagnie con cui intendono volare. Tuttavia, la tendenza generale è quella di favorire il trasporto degli animali in cabina, riducendo al minimo lo stress e i traumi che possono derivare da un viaggio in stiva. Le nuove norme rappresentano un passo avanti significativo verso una maggiore inclusione e rispetto per gli animali domestici, che sono sempre più considerati membri della famiglia.