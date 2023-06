L’anima gemella è un film di genere sentimentale, con atmosfere romantiche, di Jose Montesinos. La trama è davvero molto romantica e coinvolgente. Scopriamo tutti i dettagli sul film.

L’anima gemella: cast e dove è stato girato

L’anima gemella è un di genere sentimentale, con atmosfere romantiche, molto coinvolgente, che sicuramente terrà gli spettatori incollati al piccolo schermo e che andrà in onda su Tv8 nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 giugno 2023. La regia della pellicola è di Jose Montesinos. I protagonisti principali di questo film sono Lindsay e Will, che sono interpretati rispettivamente da Alexandra Harris e Jonathan Stoddard. Nel cast è presente anche Nicole Acosta, nel ruolo di Chloe. Dove è stato girato questo film romantico? Le riprese si sono svolte in Florida, in modo particolare a St. Petersburg e zone limitrofe. I paesaggi sono davvero incantevoli, con spiagge meravigliose, e quell’atmosfera tipica della Florida, che rende la trama ancora più coinvolgente. La produzione del film è della RNR Media, in collaborazione con Almost Never Films Inc. e Champlain Media. A livello internazionale il film è conosciuto con il titolo The Soulmate Search.

Il cast del film è composto da:

Alexandra Harris : Lindsay

: Lindsay Jonathan Stoddard : Will

: Will Nicole Acosta : Chloe

: Chloe Holden Smith : Dash

: Dash Sarah Malfara : Angelo

: Angelo Brooke Burfitt : Diane

: Diane Donna Rae Allen : Barb

: Barb Michael C. Ramos : Portiere

: Portiere Joshua T. Shipman : Host

: Host Austin Janowsky : Agente

: Agente Wesley Millar : Eddy

: Eddy Rachael Hein: Partecipante al matrimonio

L’anima gemella: la trama del film

La trama del film L’anima gemella racconta la storia della protagonista Lindsay, una giovane donna single che ha avuto varie esperienze sentimentali in passato, ma nessuna che è andata a buon fine. La donna è ancora single e ha deciso di iscriversi ad un servizio esclusivo di appuntamenti conosciuto con il nome di Eternity. La donna spera di conoscere finalmente la sua anima gemella. Per un singolare caso del destino Lindsay ritrova in questa piattaforma di appuntamenti online il suo primo fidanzato, che si chiama Will. Quando i due si incontrano sono del parere che questo servizio di appuntamenti, anche se esclusivo e molto conosciuto, sia stato per loro un vero e proprio fallimento. Decisi ad avere indietro la somma versata per l’iscrizione, stipulano una specie di patto per cercare di essere rimborsati. I due cercano l’indirizzo dell’agenzia e si presentano alla porta. Con loro grande sorpresa scoprono che tutti i mobili dell’appartamento sono completamente spariti. La coppia scopre che questo Eternity in realtà non è ubicato da nessuna parte e iniziano a chiedersi se si sono fatti realmente truffare oppure se si trovano di fronte ad un mistero che momentaneamente non riescono a capire. Per questo decidono di unire le loro forze e scoprire cosa ci sia sotto, sempre nella convinzione di voler essere rimborsati. Un film sicuramente molto travolgente, con una trama ricca di colpi di scena e molto romantica, che riuscirà inevitabilmente a coinvolgere il pubblico, che seguirà con grande interesse la storia di questi due protagonisti.