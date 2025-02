Un amore che cresce

Angelo Madonia, noto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, torna a far parlare di sé non solo per la sua carriera, ma soprattutto per la sua relazione con Sonia Bruganelli. Dopo l’esclusione dal programma, dove danzava con Federica Pellegrini, Madonia ha deciso di condividere la sua vita privata con il pubblico, parlando apertamente del suo amore per la produttrice e conduttrice.

La famiglia allargata

In un’intervista con Caterina Balivo, Angelo ha discusso della sua famiglia allargata, composta da due figlie avute da una precedente relazione e dai tre figli di Sonia, nati dal suo matrimonio con Paolo Bonolis. “Abbiamo un vissuto, stiamo bene, non è faticoso”, ha dichiarato, sottolineando come entrambi abbiano accettato il ‘pacchetto’ che si portano dietro. La coppia sembra aver trovato un equilibrio, affrontando le sfide della vita con maturità e intelligenza.

Il motivo dell’assenza in pista

Una delle domande più ricorrenti riguarda il motivo per cui Angelo e Sonia non abbiano danzato insieme a Ballando con le Stelle. Madonia ha spiegato che desiderava mantenere la loro relazione separata da quell’esperienza, per proteggerla. “Stavo vivendo una cosa importante, volevo tenerlo separato per preservarlo”, ha affermato, dimostrando una grande sensibilità nei confronti della loro storia d’amore.

Critiche e nuove sfide

La coppia ha dovuto affrontare anche le critiche, soprattutto dopo la partecipazione di Sonia a Ballando con le Stelle. La Bruganelli ha dichiarato di aver ricevuto