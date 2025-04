Angelo Madonia chiude il capitolo di Ballando con le Stelle

Un addio definitivo a Ballando con le Stelle

Angelo Madonia ha recentemente fatto chiarezza sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle, un capitolo che ha deciso di chiudere definitivamente. Ospite della trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, Madonia ha espresso il suo disappunto riguardo all’attenzione mediatica rivolta alla sua vita privata, piuttosto che al suo lavoro di ballerino professionista. Dopo nove settimane di competizione, il focus si è spostato sulla sua relazione con Sonia Bruganelli, lasciando in secondo piano il suo talento e la sua dedizione alla danza.

Il peso della vita privata nel mondo dello spettacolo

Durante l’intervista, Madonia ha sottolineato come la sua vita personale sia stata spesso messa in discussione, a discapito della sua carriera. “È giusto che il lavoro di un professionista venga valorizzato”, ha affermato, evidenziando la frustrazione di essere giudicato più per la sua vita sentimentale che per le sue capacità artistiche. La sua volontà è quella di mantenere un confine netto tra la sfera privata e quella professionale, un tema che ha toccato più volte nel corso delle sue interviste.

Nuove direzioni e progetti futuri

Con il suo quarantennale traguardo, Angelo Madonia si sente pronto a intraprendere nuove avventure nel mondo della danza. Ha già iniziato a esplorare altre direzioni professionali, lasciandosi alle spalle l’esperienza a Ballando con le Stelle. Attualmente, è impegnato nella realizzazione di un podcast intitolato Passi di vita, dove condivide la sua passione per la danza e le esperienze vissute. Inoltre, la sua relazione con Sonia Bruganelli sembra procedere a gonfie vele, con i due avvistati insieme durante eventi pubblici come la Milano Design Week.