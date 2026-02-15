Angelica Montini e il video rimosso: nuova attenzione su Fedez

Un breve TikTok cancellato ha scatenato commenti e teorie: l’audio scelto da Angelica Montini sembra riferirsi a Fedez e riporta alla luce i rumor emersi nei mesi scorsi.

Un semplice spezzone di pochi secondi può bastare a innescare una nuova ondata di conversazioni sui social: è quello che è successo dopo la pubblicazione e la rapida rimozione di un TikTok di Angelica Montini. Nel video, condiviso insieme a un’amica, si sentiva un brano riconducibile a Fedez, con versi che molti hanno interpretato come una vera e propria provocazione.

La scelta dell’audio e la successiva cancellazione del contenuto hanno fatto sì che catture di schermo e clip circolassero comunque in rete, alimentando ipotesi e reazioni opposte tra follower e testate online.

Nessuno dei diretti interessati ha finora chiarito il contesto, lasciando lo spazio alle interpretazioni.

Il video incriminato e le parole che hanno acceso i social

Nel frammento audio usato da Angelica si riconoscono frasi dal tono tagliente come “pensavo fosse amore” seguite da un incipit più duro: “invece eri solo una escort”. Per molti utenti questa sequenza non è stata casuale: il riferimento è stato letto come una frecciata diretta a Fedez, figura centrale nelle vicende di gossip che lo riguardano.

Perché la scelta dell’audio conta

L’uso di un determinato brano su TikTok può trasformare un contenuto personale in un messaggio pubblico. In questo caso, l’audio ha un peso simbolico: oltre a riportare frasi provocatorie, evoca un contesto di sentimenti traditi e contrasti mediatici. La rimozione tempestiva del video ha poi aumentato la curiosità, facendo sì che lo stesso gesto fosse interpretato come un ripensamento o come la conferma di un’intenzione polemica.

Il contesto: vecchie indiscrezioni e l’eco di Corona

Il nome di Angelica Montini è già stato associato a quello di Fedez nei mesi scorsi, in particolare dopo le affermazioni di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo aveva parlato di una frequentazione tra la giovane tiktoker e il rapper, descrivendo incontri avvenuti in un periodo di fragilità personale per l’artista, durante la separazione da Chiara Ferragni.

Le dichiarazioni di Corona, pur non essendo mai state confermate ufficialmente dai protagonisti, hanno lasciato un’impronta mediatica che rende ogni nuova mossa social di Angelica soggetta a un’attenzione maggiore rispetto a quella riservata a creator meno noti.

Il ruolo dei rumor e delle smentite

Negli stessi giorni in cui il video circolava, erano emerse anche voci su una possibile gravidanza della nuova compagna di Fedez, Giulia Honegger. Tali indiscrezioni sono state però smentite dallo stesso rapper, ma nonostante ciò la combinazione di gossip, vecchie rivelazioni e nuovi post social ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica.

Reazioni del pubblico e possibili motivazioni

Le risposte degli utenti si sono divise nettamente: c’è chi ha accolto il gesto di Angelica come un atto di rivalsa e chi lo ha giudicato come una semplice partecipazione a tendenze di piattaforma. Molti hanno letto le scelte musicali come un modo per richiamare il passato, mentre altri hanno sottolineato la possibilità che si sia trattato soltanto di intrattenimento tra amiche senza intento polemico.

In assenza di dichiarazioni ufficiali, l’ipotesi di una strategia per attirare l’attenzione non può essere esclusa, così come non vanno scartate ragioni emotive più private: nostalgia, risentimento o semplice impulsività di chi crea contenuti per il web.

Cosa resta e quali scenari futuri

Il video rimosso non ha fermato la circolazione delle immagini e delle registrazioni, e la vicenda rimane aperta sui canali digitali. La situazione mette in luce come, nel mondo dei social, piccoli gesti possano avere un impatto duraturo e moltiplicarsi rapidamente attraverso screenshot e repost.

Resta il fatto che né Angelica né Fedez hanno voluto commentare pubblicamente l’accaduto. In assenza di conferme, il racconto resta affidato alle interpretazioni di fan e cronisti, mentre ogni nuova pubblicazione sui rispettivi profili potrà riaccendere o smorzare la discussione.