Angela Cavagna, la denuncia: “Ci rubano tutto”

Da tempo lontana dal mondo dello spettacolo Angela Cavagna si è trasferita alle Canarie dove però ha dato il via a un’attività imprenditoriale che starebbe subendo alcuni gravi probelmi.

Angela Cavagna: la denuncia

Insieme a suo marito, Paolo Solimano, Angela Cavagna possiede a Tenerife una tenuta di oltre 10mila metri quadrati e dieci quote d’acqua in località Los Zarzales, nei pressi di Güímar, dove i due si dedicando alla coltivazione di avocado.

La stessa ex attrice ha però confessato che da qualche tempo la zona sarebbe teatro di alcuni furti e che i malviventi avrebbero sottratto persino gli avocadi, mettendo a rischio la possibilità di ricavare i meritati guadagni dalla coppia.

“Siamo veramente stufi di Güímar. Dopo la prima rapina, ad ottobre 2021, abbiamo colto i ladri in flagrante ma la Guardia Civil non ha fatto nulla. Non abbiamo le prove, ma siamo certi che gli autori del secondo e terzo furto siano gli stessi, ma neanche loro sono stati consegnati alla giustizia”, ha dichiarato Angela Cavagna, e ancora: “Abbiamo preso 100 metri di recinzione di Ercole, un aratro a motore, macchinari vari, oltre agli investimenti per tutta la tenuta.

Stiamo seriamente pensando di abbandonare tutto e andarcene”.

L’attrice e il marito hanno speso oltre 300mila euro per l’acquisto della proprietà ma le difficoltà riscontrate nei mesi scorsi li hanno messi entrambi a dura prova e i due starebbero pensando di lasciare per sempre la località di Los Zarzales. La coppia riuscirà a uscire da questa situazione in futuro? Sulla questione al momento tutto tace.