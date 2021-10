Una donna ha ricevuto come regalo di fidanzamento quello che ha descritto come “l’anello più brutto del mondo”. Il gioiello è stato indossato dalla futura sposa per circa sei mesi prima che la coppia decidesse di annullare le nozze e lasciarsi.

“Anello più brutto del mondo dal costo di 9mila euro”, la proposta di matrimonio

Una donna ha ricevuto dal fidanzato una proposta di matrimonio con tanto di anello: il gioiello, però, ha enormemente scontentato la futura sposa.

Dopo aver ricevuto e accettato la proposta di matrimonio, la donna si è trovata “costretta” a indossare l’anello, definito come il “più brutto del mondo”, per circa sei mesi.

Il gioiello, costato al promesso sposo oltre 9.000 euro, era particolarmente inviso alla donna che ha deciso di scrivere un post su un gruppo Facebook chiamato “That’s it, I’m ring shaming” per sfogarsi in merito alla vicenda.

“Anello più brutto del mondo dal costo di 9mila euro”, donna mostra foto online: il post è virale

Nello specifico, il post pubblicato su Facebook dalla donna – corredato da apposita foto del gioiello – riporta il seguente messaggio: “Ero convinta di dovermelo far piacere ma proprio non ce la facevo, lo trovo di cattivo gusto. Mi ha fatta impazzire e l’ho portato per sei mesi della mia vita.

Per favore, ditemi che non sono pazza a odiarlo. È costato più di 9.000 euro. Ci credete? – e ha aggiunto – Gliel’ho anche restituito quando ci siamo lasciati (anche se mi aveva detto che potevo tenermelo). Non voglio vederlo mai più”.

Probabilmente, il fidanzato della donna voleva soltanto personalizzare in modo originale l’anello di fidanzamento, fondendo in modo poco lungimirante due stili differenti tra loro. Il risultato della buona fede dell’uomo, tuttavia, ha dato vita a un gioiello profondamente odiato dall’ormai ex fidanzata.

Il post della donna apparso su Facebook, intanto, ha ricevuto numerosi commenti tra i quali possono essere citati, ad esempio, alcuni utenti che hanno scritto “È il più brutto design di sempre”, “Sembra che voglia imitare uno yin e yangdegli anni ‘90” o ancora “È così orribile, mi dispiace che tu l’abbia dovuto indossare fingendo di fartelo piacere”.