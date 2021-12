Tra le tante novità introdotte a L’Eredità per la nuova edizione, una è destinata ad entrare davvero nella storia del programma. Per la prima volta dalla sua messa in onda infatti, il gioco a premi di Rai1 condotto da Flavio Insinna, avrà un professore.

Oltre alla figura della professoressa quindi ci sarà anche la sua controparte maschile. Ad affiancare l’ex Miss Italia Samira Lui, sarà il modello Andrea Cerelli. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla new entry di casa Rai. Da dove arriva? Quanti anni ha? Ma soprattutto, sarà fidanzato?

Chi è Andrea Cerelli

Classe 1992, il ventinovenne Andrea Cerelli è nato e cresciuto nella città di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Non abbiamo ancora molte informazioni riguardo la sua infanzia, mentre sulla sua carriera scolastica sappiamo che dopo il liceo, Andrea Cerelli, ha deciso di proseguire gli studi frequentando l’Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Milano.

Da giovanissimo si trasferisce a New York e proprio nella Grande Mela inizia a lavorare come modello, cavalcando le passerelle e facendo da testimonial per alcuni brand molto famosi, tra cui Frankie Morello, Giorgio Armani, Zara, Dolce&Gabbana e Givenchy, per questo brand inoltre, lavora anche come designer.

Insomma, Cerelli non ha certamente perso tempo e si è fatto notare negli ambienti più patinati della società internazionale.

La passione per lo sport

Su di lui si sa ancora davvero molto poco, ma quanto basta per iniziare a conoscerlo. Per esempio, sappiamo che la sua attività di modello coincide inevitabilmente con quella del perfetto sportivo.

Ama infatti mantenersi in forma allenandosi costantemente e mangiando sano (anche se, data la giovane età, non disdegna qualche a qualche serata in discoteca con gli amici). Per un periodo ha anche praticato l’atletica leggera a livello agonistico. Andrea Cerelli è infatti un grande appassionato di corsa e salto in lungo come dimostrano le numerose foto condivise sul suo profilo Facebook.

Andrea Cerelli nuovo Prof de L’Eredità

Andrea Cerelli è una delle graditissime novità del programma ormai in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal 2002, ma non la sola. Per la prima volta il ruolo del professore sarà affidato anche ad una figura maschile e non più solo a quella femminile, come era stato fino ad ora.

La ventesima stagione dell’Eredità vedrà quindi la partecipazione della coppia formata dai professori Andrea e Samira, ma verrà anche introdotto un nuovo gioco dal titolo “Cambia-Aggiungi-Leva” e la possibilità dei telespettatori di partecipare ad un gioco a premi.

Vita privata

Lo sappiamo, è bastato incrociare il suo sguardo magnetico per chiederselo. Ma alla domanda “Andrea Cerelli è fidanzato?” non abbiamo ancora trovato risposta. Su Internet infatti non si trovano (o almeno non ancora) informazioni riguardo a possibili frequentazioni del modello.

Pare che l’occhio sempre attendo del gossip dovrà attendere ancora un po’ prima di scoprire se il cuore del bell’Andrea Cerelli sia già impegnato oppure se sia alla ricerca della propria dolce metà.