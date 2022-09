Andiamo a quel Paese: trama e cast

Questa sera, giovedì 8 settembre, in prima serata su Canale 5, alle ore 21.21, andrà in onda il film Andiamo a quel Paese, con Ficarra e Picone.

Andiamo a quel Paese: la trama del film con Ficarra e Picone

Questa sera, giovedì 8 settembre, su Canale 5, andrà in onda il film Andiamo a quel Paese, che vede come protagonisti il duo di comici siciliani Ficarra e Picone, di grande successo. Una pellicola che denuncia con grande ironia una situazione purtroppo sempre molto attuale in Italia, ovvero la difficoltà di trovare lavoro per i giovani. Una commedia molto divertente, sullo stile dei due comici che riescono sempre a conquistare il loro pubblico e ad ottenere un successo più che meritato.

Il film parla di Valentino e Salvo, amici di vecchia data, rimasti disoccupati, che decidono di cambiare completamente vita e trasferirsi dalla città al piccolo comune siciliano di Monteforte, paese di origine di Valentino e di Donatella, moglie di Salvo. Lo scopo è quello di limitare il più possibile le spese. L’impatto con la realtà del paese è molto complicato, soprattutto per Salvo, abituato alla città, che va a vivere in casa con la suocera.

Salvo e Valentino sono costantemente in cerca di una soluzione per i loro problemi economici. Trovano modo di sfruttare il fatto che il paesino sia abitato più che altro da anziani e decidono di trasformare la casa in una specie di ospizio improvvisato. Inizialmente gli affari vanno a gonfie vele, ma un giorno, complice una serie sfortunata e improbabile di incidenti mortali, i vecchi sopravvissuti si convincono che la casa sia stata colpita dal malocchio e decidono di andarsene. L’unica che non cede al ricatto della superstizione è Lucia, l’anziana zia della moglie di Salvo. La situazione, però, è destinata a complicarsi ulteriormente.

Andiamo a quel Paese: il cast del film

I due protagonisti indiscussi sono interpretati da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il duo di comici siciliani. Ad accompagnarli in questa avventura anche Fatima Trotta (Colpi di Fortuna, Matrimonio al Sud, All’ultima spiaggia, 10 regole per farla innamorare) Francesco Paolantoni (Baci e Abbracci, Tutti gli uomini del deficiente, Una festa esagerata, Il segreto del successo) e Nino Frassica (Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate, Ho sposato un sbirro, L’ispettore Coliandro, Italiano Medio, Forever Young, Omicidio all’Italiana, Non è un paese per giovani, The Tourist).

Andiamo a quel paese: le curiosità del film

Il film ha ottenuto un grande successo, come tutte le divertenti commedie di Ficarra e Picone. Il titolo del film è una citazione di una canzone di Alberto Sordi, E va’ e va’. Il paese in cui si svolgono le avventure dei protagonisti del film è immaginario, ma le riprese si sono svolte a Noto e Rosolini. Nel film vengono citati King, Soldatino e D’Artagnan, che sono i nomi dei tre cavalli del film Febbre da Cavallo. La pellicola ha ottenuto più di 8 milioni di incassi.