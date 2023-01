Avreste mai immaginato di vederla sul grande schermo dopo così tanto tempo? Ora è ufficiale: la vita della grande Amy Winehouse diventerà un film e si chiamerà Back to Black, proprio in memoria della nota canzone che l’ha portata al successo.

Che cosa sappiamo del biopic di Amy Winehouse? Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Back to Black: il film su Amy Winehouse arriva al cinema

Sono passati quasi 12 anni dalla tragica scomparsa di Amy Winehouse. Era il 23 luglio 2011 quando la cantante morì, nella sua casa di Londra, a soli 27 anni. La sua vita è stata travagliata, ricca di alti e di bassi, ma estremamente travagliata.

La storia di Amy è rimasta nel cuore di tutto il mondo e a distanza di così tanti anni si è deciso di fare uscire un progetto cinematografico a lei dedicato.

Il film si chiamerà Back to Black, titolo di uno dei suoi maggiori successi (e anche dell’omonimo album) uscito nel 2006. Alla regia della pellicola c’è Sam Taylor Johnson (50 sfumature di grigio), mentre la sceneggiatura è scritta da Matt Greenhalgh.

Ancora non si conosce la data di uscita ufficiale del film, ma pare che il progetto stia andando avanti molto rapidamente. La produzione, infatti, pare essere cominciata a Londra il 16 gennaio 2023.

Il film, stando alle varie dichiarazioni, dovrebbe ripercorrere la vita della nota cantante e toccherà momenti di vita privata molto intensi e la sua esplosione di carriera. Tutto ebbe inizio per Amy Winehouse a Londra, quando iniziò a cantare come cantante jazz facendosi notare dal pubblico in breve tempo. Da lì il suo successo divenne sempre maggiore, tanto da vincere un Grammy e a diventare una delle cantanti più stilose e più apprezzate del periodo.

A vestire i panni della grande Winehouse ci sarà l’attrice Marisa Abela, classe 1996, meglio conosciuta per avere interpretato Yasmin Kara-Hanani nella serie Industry di HBO. Ha recitato anche in altri film, come Rogue Agent (thriller) e She Is Love (drammatico). Sono già circolate diverse foto dell’attrice vestita “alla Amy”, perciò la notizia è ufficiale: sarà lei ad avere l’onore di interpretare la grande cantante. L’attesa è già altissima.

In realtà la vita dell’artista 27 enne è già stata raccontata all’interno dell’opera di Asif Kapadia, Amy, che tra le altre cose si aggiudicò anche l’Oscar nel 2016 come migliore film-documentario. Il nuovo progetto di Sam Taylor Johnson coinvolgerà anche la famiglia di Amy Winehouse, che si è mostrata disponibile a fornire importanti informazioni e a raccontare anche episodi inediti finora rimasti sconosciuti.

Insomma, pare che Black to Black coinvolgerà il grande pubblico in men che non si dica, e che le emozioni saranno tantissime. Amy Winehouse è scomparsa troppo presto, era troppo giovane per lasciare il mondo, ma la vita con lei non è stata sempre gentile. Grazie alla nuova pellicola, dunque, la sua voce risuonerà di nuovo nell’aria e il suo stile, inconfondibile e iconico, tornerà a illuminare la scena.

La grande Amy Winehouse sta per tornare: non sarà semplice renderle omaggio, ma sarà soddisfacente poterlo fare.