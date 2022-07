Amici, il cantante Alex Wyse e la ballerina Cosmary Fasanelli si sono lasciati: la notizia è stata annunciata in modo ufficiale tramite i social.

Alex e Cosmary sono una delle coppie nate durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Se dopo la fine del talent show la relazione tra i due sembrava proseguire a gonfie vele, negli ultimi tempi avevano cominciato a circolare indiscrezioni circa una presunta crisi tra il cantante e la ballerina. A confermare la crisi, era stato recentemente Alex che aveva raccontato:

Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentata alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me.

La situazione, tuttavia, è poi degenerata fino a portare alla rottura annunciata da Cosmary Fasanelli. La ballerina, infatti, ha condiviso un post tra le sue storie di Instagram spiegando:

Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello.