Ferve sempre di più l’attesa per la semifinale di Amici 21. Ospiti della serata saranno Marco Mengoni e Nino Frassica, e in tanti tra i fan del programma sono in attesa di sapere chi tra i 5 finalisti si aggiudicherà la vittoria.

Amici 21: la semifinale

Come ogni anno ad Amici la semifinale vedrà fronteggiarsi cinque finalisti. La semifinale si svolge con due gare di canto e una di ballo e per ogni gara c’è un vincitore che andrà diretto in finale. I quattro allievi rimasti in gara si esibiranno e la giuria dovrà scegliere chi lascerà la scuola e chi invece saranno i due finalisti. La prima gara è stata affrontata da Alex contro Sissi, e i giudici hanno scelto Sissi.

Nella seconda gara – di ballo – i giudici hanno invece scelto Michele. La terza gara è stata vinta da Luigi e la squadra formata da Zerbi e Alessandra Celentano si è dunque aggiudicata il boccino.

Albe, Alex, Serena e Dario si sono esibiti davanti ai giudici per ottenere gli ultimi due posti in finale e, dopo le loro esibizioni, i ragazzi sono stati rimandati in casetta. Per scoprire chi saranno gli altri due finalisti non resta che attendere la puntata del 7 maggio, e in tanti tra i fan dello show sono in trepidanete attesa di saperne di più.

La precedente edizione dello show era stata vinta da Giulia Stabile, che era giunta in finale insieme al fidanzato Sangiovanni (la storia tra i due ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso).