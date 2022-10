Amedeo Pagani: chi è l’ex marito di Barbara Alberti

Quella di Barbara Alberti (Umbertide, 11 aprile 1943) è una figura poliedrica del mondo dello spettacolo italiano, tant’è che potremmo definirla con una lunga sfilza di qualifiche: scrittrice, conduttrice radiofonica, sceneggiatrice, giornalista, opinionista, personaggio televisivo, drammaturga. Come è facile evincere è spesso sotto le luci della ribalta e, conosciutissima dal pubblico, ha fatto anche chiacchierare per via del suo matrimonio…

e della fine di esso!

Amedeo Pagani: chi è il marito di Barbara Alberti

Il suo ormai ex marito è Amedeo Pagani, nato in Etiopia nel 1940. Anche lui orbita attorno al mondo della creatività proprio come Barbara Alberti: la sua carriera ha avuto inizio come scrittore e sceneggiatore in campo cinematografico più o meno negli anni ’70. La svolta da produttore è invece arrivata alla fine degli anni ’80. Nei primi del 2000 ha invece fondato la Classic Film, a sostegno del cinema d’autore, distringuendosi come produttore dallo sguardo cosmopolita, aperto e innovativo.

Ha prodotto diverse opere di Theo Angelopoulos.

Il suo rapporto con Barbara Alberti, purtroppo finito con una separazione, ha portato alla nascita di due figli: il primo è Malcolm Pagani, del 1975, un giornalista de Il Corriere della Sera; la secondogenita è invece Gloria Samuela Pagani, arabista.

In realtà, però, il rapporto tra Barbara Alberti e Amedeo Pagani è molto complicato e nonostante abbiano separato le loro strade sulle carta un grande affetto li unisce.

Barbara Alberti: il motivo della rottura con Amedeo Pagani

Nonostante non si conoscano troppi dettagli della vita privata di Amedeo Pagani, pare che il loro matrimonio durato più di dieci anni sia arrivato al capolinea a seguito di un tradimento. E a tradire sarebbe stata, per sua ammissione, proprio Barbara Alberti: pur essendosi dichiarata contraria alle proverbiali “corna”, ha difatti ammesso di aver tradito suo marito e che questo ha in qualche modo condannato il matrimonio.

Tuttavia, ha anche aggiunto una bizzarra affermazione che getta una nuova luce sul loro legame, tuttora vivo: “Non ricordo se siamo separati o divorziati, ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale”. Non è quindi chiaro in che termini Amedeo Pagani sia “ex” a tutti gli effetti, ma senza dubbio l’amore di un tempo è tramontato, in favore invece di un legame affettuoso. La stessa Barbara Alberti ha ammesso che spesso si ritrovano a fare cose insieme perché gli piace così e amano condividere alcuni interessi, tra cui la lettura. “Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ci siamo appassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto”, ha infatti detto.

Insomma, nonostante le modalità della fine della loro unione e senza dubbio l’iniziale dolore che questa ha causato, la famiglia di Barbara Alberti e Amedeo Pagani ha saputo trovare un proprio equilibrio, senza rinunciare al legame che tra i due è iniziato moltissimo tempo fa. Senza dubbio questo è andato a beneficio anche del clima generale della casa e del rapporto con i figli. Ma che possa risorgere l’amore di un tempo sembra fuori discussione.