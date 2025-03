Una carriera in continua evoluzione

Ambra Angiolini, attrice di grande talento e personalità, continua a sorprendere il pubblico con la sua schiettezza e il suo spirito libero. A 47 anni, Ambra non ha paura di esprimere le sue opinioni, specialmente quando si tratta dei suoi amori passati. Durante la presentazione del suo ultimo film, BFF, ha rivelato senza mezzi termini: “Forse i miei ex erano casi umani, tranne uno”. Questa affermazione ha suscitato un certo scalpore, ma riflette la sua autenticità e il suo desiderio di essere onesta con se stessa e con il pubblico.

Il nuovo film e il rapporto con i figli

BFF, una commedia nera diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, arriverà su Paramount+ il 14 marzo. In questo film, Ambra recita al fianco di Anna Ferzetti, interpretando due donne che non hanno paura di mostrare il loro lato cinico. “Se al cinema posso fare la matta, ne sono felice”, ha dichiarato l’attrice, sottolineando come il suo lavoro le permetta di esplorare diverse sfaccettature della sua personalità. Ambra ha anche parlato del suo rapporto con Francesco Renga, il padre dei suoi figli, Jolanda e Leonardo, evidenziando la stima e l’affetto che li unisce, nonostante la loro separazione.

Riflessioni sugli ex e sul futuro

Le parole di Ambra non si sono fermate qui. Ha anche affrontato il tema delle rivalità femminili, affermando: “Se ho avuto un’amica rivale? No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano”. Queste dichiarazioni mettono in luce la sua visione chiara e diretta delle relazioni, rivelando una donna che ha imparato a conoscere se stessa e a non avere paura di esprimere ciò che pensa. Con un passato ricco di esperienze, Ambra guarda al futuro con ottimismo, pronta a cogliere nuove sfide sia nella vita personale che professionale.