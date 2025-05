Il ritorno di Amadeus in prima serata

Amadeus è pronto a incantare il pubblico con il suo nuovo programma Like a Star, che debutterà mercoledì 14 maggio sul Nove. Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nel Serale di Amici, il conduttore torna in prima serata con un format che promette di emozionare e intrattenere. Like a Star si basa su un’idea semplice ma efficace: persone comuni che si trasformano in icone musicali, mostrando il loro talento e la loro passione per la musica.

La giuria e il format del programma

Accanto ad Amadeus, troviamo una giuria d’eccezione composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Insieme, saranno chiamati a valutare le performance dei concorrenti, che si esibiranno in otto puntate, di cui sette eliminatorie. Ogni concorrente avrà l’opportunità di interpretare il proprio idolo, cantando brani iconici e cercando di emulare non solo la voce, ma anche il look e le movenze dell’artista scelto.

Un premio che va oltre il denaro

Il vincitore di Like a Star avrà la possibilità di aggiudicarsi un premio di 50.000 euro, ma ciò che rende il programma davvero speciale è la vetrina che offre ai partecipanti. Amadeus ha dichiarato che il suo obiettivo è scoprire talenti autentici che possano entrare nel mondo della musica. “Vorrei trovare un talento che possa entrare davvero nel mondo della musica”, ha affermato, sottolineando l’importanza di dare spazio a chi ha sempre sognato di esibirsi come la propria stella preferita.

Un’opportunità unica per i concorrenti

Non si tratta solo di un talent show, ma di un’opportunità unica per i concorrenti di vivere un’esperienza indimenticabile. Amadeus ha chiarito che i partecipanti non sono semplici imitatori, ma persone per cui la musica ha un ruolo fondamentale nella vita. “Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre”, ha spiegato il conduttore. Con un team di esperti che cura ogni dettaglio, Like a Star si preannuncia come un evento che celebrerà la passione per la musica e l’arte dell’interpretazione.

Le aspettative e i sogni dei concorrenti

Le richieste per partecipare al programma sono state tantissime, con artisti del calibro di Mina, Adriano Celentano, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Elvis Presley, Michael Jackson e AC/DC tra i più citati dai fan. Amadeus è entusiasta di questa nuova avventura e spera di vedere la reazione dei cantanti famosi alle performance dei concorrenti. “Penso che saranno lusingati, perché l’amore con cui le interpretano è palpabile”, ha concluso il conduttore, pronto a vivere la magia di Like a Star.