È da poco uscito il trailer internazionale di “Alone at Night”, che si conferma il thriller perfetto per chi vuole stare con il fiato sospeso dalla primo all’ultimo minuto. Lo slasher di Jimmy Giannopoulos uscirà nelle sale e sulle piattaforme digitali a partire dal 20 gennaio 2023.

Trama

Pochi giorni fa Verical Enterntainemnt ha pubblicato il trailer ufficiale – che sette giorni dopo la sua uscita conta più di 20 mila visualizzazioni -, rivelandoci la trama del nuovo thriller di Jimmy Giannopoulos . La storia ruota intorno alla protagonista Vicky, una ragazza che si trasferisce in un cottage desolato dopo essere stata cacciata dall’ex fidanzato. Nell’abitazione immersa nella natura selvaggia e nella neve, Vicky comincia a lavorare come cam girl per un sito web per adulti.

Tutto sembra andare bene per la giovane ragazza che, con la sua parrucca viola, intrattiene uomini ricchi, un giorno dalla sua vasca, l’altro dal suo letto, finché un giorno va via la corrente e Vicky nota che qualcosa di terrificante l’aspetta nel buio: un killer con una maschera che brandisce un piede di porco vuole mettere fine alla sua vita. La ragazza si trova costretta a chiamare la polizia che la porta via dal suo cottage per la sua sicurezza.

Ma il mistero non è risolto e, anzi, si infittisce sempre di più. Vicky non crede a nessuno e non sa più di chi fidarsi. I colpi di scena non mancheranno di certo e Alone at Night terrà tutti con il fiato sospeso.

Cast

Luis Guzmán (JazzyLou)

Ashley Benson (Vicky)

Pamela Anderson (Sceriffo Rogers)

Jake Weary (Jake)

Paris Hilton (Paris)

Sky Ferreira Stacy (Jon Foster)

Clara McGregor (Kim)

Winnie Harlow (Lauren)

Con il suo cast d’eccezione, Alone at Night (Sola di notte) è il perfetto mix di thriller e horror per chi è appassionato di film adrenalinici e pieni di colpi di scena. Se la trama e il trailer la confermano come una delle pellicole da guardare assolutamente (non consigliato però se non siete fan del genere) per il prossimo anno, il cast è un altro dei motivi per cui l’uscita di Alone At Night è tanto attesa.

Nel film saranno infatti presenti Ashley Benson (già vista in Spring breakers e The Birthday Cake – Vendetta di famiglia), Pamela Anderson (esatto, proprio quella di Baywatch), Paris Hilton (nel ruolo di se stessa), ma anche Luis Guzmán (di Traffic), la modella canadese Winnie Harlow, il musicista G-Eazy, il rapper newyorkese A$AP Nast, Lindsey Pelas (Extraction), John Robinson (Lords of Dogtown), Cassius Corrigan (Huracán) e Sky Ferreira (Baby Driver). Un cast formidabile sotto la direzione del regista e musicista Jimmy Giannopoulos, che ha commentato: “Con Alone at Night volevo fare il tipo di film in cui mi sarei intrufolato da adolescente. Un po’ slasher, un po’ stoner, un po’ thriller sexy con musica da urlo. Giocando sulla nostalgia per i miei B-horror preferiti, abbiamo davvero realizzato un film terribilmente divertente. E sebbene i temi dell’isolamento e dell’ossessione siano vecchi come il mondo, la cultura crea sempre nuovi modi per rilanciarli. Ci si può isolare, ma non ci si può nascondere.”