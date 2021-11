Spesso si tende a pensare all’orientamento romantico e a quello sessuale come ad una cosa sola, se non come a due cose equivalenti ed imprescindibili l’uno dall’altro. Nulla di più sbagliato. Imparare a non dare nulla per scontato è una delle prime cose da tenere a mente, se si vuole essere davvero inclusivi.

L’orientamento romantico infatti, è quella tendenza che spinge una persona a provare un’attrazione romantica per un’altra, a prescindere dalle preferenze o dal genere di appartenenza proprio e altrui. Bisogna partire da questa definizione per conoscere e comprendere al meglio la descrizione di una persona che si definisce alloromantica. Ma andiamo più nel dettaglio.

Cosa significa essere una persona alloromantica

Cerchiamo di dare una prima definizione al termine “alloromanticismo”, per cercare di distinguerlo, almeno in un primo momento, da tutte quelle sensibilità che caratterizzano la comunità LGBTQ+.

Una persona alloromantica tende a sperimentare, più di frequente, quella che viene definita come attrazione romantica nei confronti di altre persone a prescindere dal genere di appartenenza o dalle preferenze sessuali o romantiche altrui. Una tendenza che non trova il suo culmine per forza in una relazione e, tanto meno, è accompagnata necessariamente dall’attrazione sessuale.

Alcune distinzioni

Esistono infatti diversi tipi di alloromanticismo: quello etero, che è orientato verso persone di sesso opposto, l’omoromanticismo è invece l’attrazione romantica verso persone dello stesso sesso. Il biromanticismo poi, indica l’attrazione verso sia il genere sessuale maschile, sia il genere sessuale femminile, mentre il ceteroromanticismo riguarda l’attrazione nei confronti delle persone non binarie.

Una persona alloromantica può identificarsi (o scegliere di non farlo) in qualsiasi genere di appartenenza e può provare un’attrazione romantica per una o più persone senza però provare anche del desiderio sessuale.

Le differenze tra sessualità, romanticismo e aromanticismo

L’alloromanticismo non è da considerate un orientamento sessuale, bensì un orientamento romantico che trascende dal rapporto fisico in ogni sua forma. Spesso comunque, si tende a confondere l’alloromanticismo con il più noto aromanticismo o con l’allosessualità. Anche in questo caso quindi, è necessario fare delle precisazioni.

Chi si definisce aromantico non prova attrazione romantica verso qualunque genere, ma può provare comunque attrazione sessuale verso una o più categorie tra uomini, donne, bisessuali o transegender o non binary. Una persona allosessuale invece, può provare attrazione sessuale per altre persone (sempre a prescindere dal genere di appartenenza) ma può anche non provare un’attrazione romantica. Non è detto però che una persona alloromantica non possa anche essere allosessuale.

Come vivere al meglio sessualità e tendenze romantiche

Come abbiamo visto, le distinzioni da fare all’interno di un singolo gruppo non sono poche e spesso è molto facile fare confusione tra tutte queste terminologie e descrizioni.

Il modo migliore per vivere la propria sessualità o comunque le proprie tendenze romantiche, quindi, è quello di liberarsi da ogni catena in cui ci costringe il pregiudizio, non solo quello che sentiamo partire dagli altri, ma anche quello che tendiamo a provare noi stessi verso ciò che non conosciamo.