Un pancione che racconta una storia

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, sta vivendo un momento magico della sua vita: la gravidanza. Con il pancione ormai evidente, la ballerina condivide la sua gioia sui social, mostrando il suo stato d’animo e la preparazione per l’arrivo del piccolo Brando. A pochi mesi dalla data presunta del parto, fissata per il 20 maggio, Alice e il compagno Leonardo Plebani si stanno preparando con entusiasmo e amore per accogliere il loro bambino.

Preparativi e scelte consapevoli

Nel suo ultimo video, Alice si mostra intenta a montare il passeggino scelto per il piccolo, un modello made in Italy che ha conquistato entrambi per la sua funzionalità e design. “Lo adoriamo, oltre al colore, il mio preferito per il piccolo Brando. È facilissimo da montare”, ha dichiarato la ballerina, evidenziando l’importanza di scegliere prodotti pratici e sicuri per il neonato. La coppia ha optato per un trio della Cam, che si distingue per la sua compattezza e comodità, perfetto per affrontare ogni tipo di terreno.

Un nuovo inizio a Iesi

La vita di Alice è cambiata radicalmente dopo la sua esperienza nel talent show e, successivamente, come attrice. Dopo un infortunio che ha segnato la sua carriera, la ballerina ha deciso di tornare a Iesi, la sua città natale, dove ha aperto una scuola di danza. “Ho capito che quella vita tranquilla, lontana dalle corse frenetiche, non mi dispiaceva”, ha confessato. Questa scelta le ha permesso di riscoprire la sua passione per la danza, insegnando diversi stili e creando un ambiente accogliente per i suoi allievi.

Riflessioni sulla maternità e la carriera

Alice ha condiviso anche le sue riflessioni sulla maternità e su come questa nuova avventura influenzerà la sua carriera. La ballerina è entusiasta di diventare madre e di poter trasmettere i valori della danza e della creatività al suo bambino. “Oggi sono felice di quello che ho”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di trovare un equilibrio tra vita professionale e personale. La sua storia è un esempio di come sia possibile reinventarsi e trovare la propria strada, anche dopo momenti difficili.