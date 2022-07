Aliante precipita ad Asiago: morto il pilota

Tragico incidente aereo nei pressi dell’aeroporto di Asiago: un aliante ha improvvisamente iniziato a perdere quota e si è schiantato. Morto il pilota.

Aliante non prende quota e precipita sulla pista

Incidente aereo mortale nelle scorse ore – lunedì 25 luglio – nel Vicentino.

Un aliante si è schiantato al suolo in fase di decollo in un impatto che è costato la vita al pilota, unica persona a bordo. La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo, all’aeroporto di Asiago, centro principale dell’altopiano dei Sette Comuni in provincia di Vicenza, al confine con il Trentino.

Stando ad una prima ricostruzione, erano circa le 12.45 quando il velivolo, in fase di decollo, non è riuscito a prendere quota per cause ancora sconosciute, precipitando pochi decine di metri oltre la pista, ma ancora all’interno del perimetro dell’aeroporto “Romeo Sartori”.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’allarme e le procedure di emergenza scattate nel piccolo aeroporto veneto. Inutile però per il pilota i tentativi di salvarlo, con i sanitari che hanno provato a lungo a rianimarlo. Fin da subito le ferite erano apparse molto gravi ed era stato allertato anche l’elisoccorso di Padova, atterrato poco distante pronto a trasferirlo in ospedale.

La vittima è un uomo di 47 anni di Asiago che è stato dichiarato morto dai soccorritori sul posto.