Secondo indiscrezioni Alex Belli e Fabrizio Corona avrebbero una conquista amorosa in comune ma si tratterebbe di una persona lontana dal mondo dello spettacolo.

Alex Belli e Fabrizio Corona

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Alex Belli e Fabrizio Corona avrebbero avuto in passato una conquista comune.

L’identità della donna in questione al momento sarebbe top secret ma, sempre secondo i rumor, si tratterebbe di una persona lontana dal mondo dello spettacolo. La notizia verrà confermata dai due diretti interessati? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono in attesa di saperne di più.

Fabrizio Corona e il GF Vip

Durante la sesta edizione del GF Vip Alex Belli è stato concorrente del reality show mentre Fabrizio Corona è stato più volte menzionato all’interno del gioco (complice anche la sua amicizia con Giacomo Urtis).

L’ex Re dei paparazzi è stato anche al centro di un gossip riguardante un suo presunto legame con il chirurgo dei vip, ma la notizia è stata smentita dallo stesso Corona (che, a quanto pare, non coltiverebbe altro che una semplice amicizia con Urtis).

Fabrizio Corona: la vita privata

Da alcuni mesi a questa parte l’ex Re dei paparazzi fa coppia fissa con Sara Barbieri, promettente e giovanissima modella nonché ex fidanzata del rapper Salmo.

Non è chiaro dove i due si siano conosciuti ma, attraverso i social, Fabrizio Corona non perde occasione per mostrarsi in compagnia della stupenda fidanzata, di cui a quanto pare sarebbe più innamorato che mai. Precedentemente l’ex Re dei paparazzi è stato legato ad alcune donne famose del mondo dello spettacolo, tra cui Nina Moric, Belen Rodriguez e la cantante Silvia Provvedi (che per anni lo ha aspettato fuori dal carcere, salvo poi essere lasciata dallo stesso Corona pochi mesi dopo). Tra lui e Sara Barbieri ci saranno ulteriori sviluppi?