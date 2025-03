Le critiche sui social e la risposta di Alessia

Durante la finale di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi ha affrontato un’ondata di critiche riguardo al suo stile di conduzione, considerato da molti troppo “scanzonato”. La gag degli abbracci, in particolare, è stata oggetto di aspre polemiche, tanto che anche la sua amica Elisabetta Canalis è intervenuta per difenderla. Alessia, ospite a Domenica In, ha finalmente deciso di rompere il silenzio e rispondere a queste critiche, rivelando quanto le sia dispiaciuto essere stata fraintesa.

Il peso delle parole e le emozioni di una conduttrice

Essere al centro dell’attenzione non è mai facile, e Alessia ha condiviso le sue emozioni riguardo alle accuse ricevute. “Calcare il palco più importante d’Italia e sentirsi dire di essere ‘drogata’ è stato devastante”, ha dichiarato. La conduttrice, con anni di esperienza alle spalle, ha sempre cercato di portare un sorriso e un atteggiamento positivo, ma le critiche l’hanno colpita profondamente. La sua amica Elisabetta ha cercato di sostenerla, ma il peso delle parole sui social è stato difficile da gestire.

Il ruolo dei social media nella percezione pubblica

I social media hanno un potere enorme nel plasmare l’opinione pubblica, e spesso le parole possono ferire più di quanto si pensi. Alessia ha sottolineato come la sua intenzione fosse quella di portare leggerezza e divertimento, ma che questo non è stato percepito da tutti. La gag degli abbracci, suggerita da Fabrizio Biggio, è stata interpretata in modo negativo, portando a una reazione a catena di