Il ritorno di Alessia Marcuzzi in prima serata

Il lunedì sera di Rai2 si accende con una ventata di freschezza grazie al nuovo show Obbligo o verità, condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo un periodo di assenza dal prime time, la conduttrice torna con un format che promette di rompere gli schemi tradizionali della televisione italiana. Prodotto da Fremantle, questo varietà si distingue per il suo mix esplosivo di talk, sfide surreali e momenti di puro intrattenimento, rendendo ogni puntata un’esperienza unica per il pubblico.

Un format audace e coinvolgente

Inizialmente destinata a condurre un altro programma, Alessia ha scelto di abbracciare un’opzione più audace e imprevedibile, perfetta per il suo stile. Obbligo o verità si ispira al celebre gioco di società, ma lo trasforma in un’arena televisiva in cui gli ospiti non possono nascondersi. Ogni settimana, dieci protagonisti si trovano di fronte a domande implacabili e prove imprevedibili, decise da un generatore casuale. La regola non scritta è chiara: o ti esponi, o fai qualcosa di memorabile.

Un mix di ospiti e argomenti

Il cast delle cinque puntate sarà un pot-pourri di volti noti e outsider sorprendenti. Non solo celebrità del mondo dello spettacolo, ma anche sportivi, scrittori, influencer e giornalisti che, per una volta, dovranno rispondere anziché domandare. Ogni serata, i protagonisti dovranno scegliere se raccontarsi senza filtri o affrontare prove da antologia, tra scivoloni esilaranti e verità che non sempre fanno comodo. La conduttrice ha già anticipato il clima pungente e divertente dello show, promettendo momenti di verità scomoda e battute taglienti.

Un nuovo modo di fare intrattenimento

Con Obbligo o verità, Alessia Marcuzzi vuole scrollarsi di dosso la polvere delle solite prime serate e portare qualcosa di totalmente imprevedibile. Non si tratta solo di un gioco, ma di un talk che sfida le convenzioni. Il pubblico sarà trascinato in un vortice di situazioni assurde e rivelazioni spiazzanti, con l’intento di ribaltare ogni certezza su cosa significhi fare intrattenimento in prima serata. L’appuntamento è fissato per cinque lunedì consecutivi, un’occasione imperdibile per chi ama la televisione che sorprende e coinvolge.